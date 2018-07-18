Трамп дожимает Европу

Итоги саммита НАТО напоминают капитуляцию

Последний саммит в Брюсселе показал, что НАТО в кризисе. И это продолжение процесса, начавшегося еще 25 лет назад – когда после окончания холодной войны коалиция, созданная для противодействия советскому блоку, потеряла смысл существования.

Тогда подоспела задача включить в альянс страны Восточной Европы для того, чтобы исключить возможные конфликты между ними. Скажем, вопросы Будапешта к Бухаресту о жизни венгерского меньшинства в Румынии звучали весьма настойчиво. И с этой точки зрения вступление в НАТО восточноевропейских стран, хотя и не соответствовало интересам России, тем не менее способствовало укреплению мира в Европе. Но с тех пор, как тот этап расширения завершился, НАТО заняться нечем.

“Трамп обвинил европейских руководителей НАТО во лжи: если бы существовала российская угроза, вы бы не создавали совместно с Москвой такие проекты, как "Северный поток"”

И в этой ситуации к власти в США, являющихся ведущим членом, а главное – спонсором НАТО, приходит Дональд Трап, отстаивающий интересы не глобалистов, как предыдущая администрация, а сугубо американской экономики. И прозвучал резонный вопрос: а зачем Америке НАТО? Коммунистического блока нет, противостоять некому. А если Европа считает, что ей нужна защита от России, пусть сама за это платит. Трамп прямо обвинил европейских руководителей альянса во лжи: вы-де врете, у вас нет никакой российской угрозы, поскольку если бы она была, вы бы не создавали совместно с Москвой такие проекты, как "Северный поток". Вы бы тратили деньги на оборону, будь Россия вашим потенциальным врагом. Так что если вы говорите о восточной угрозе, то и платите нам за то, что мы будем вас от нее защищать.

Платить Европа не хочет, но Трамп особо и не настаивает на увеличении военных бюджетов союзников по эту сторону океана, а предлагает открыть их рынки для американских товаров. В сложившейся ситуации руководство НАТО не знает, как быть дальше, но понятно, что Европу дожмут – Трампу гораздо важнее выполнить обязательства перед избирателями, нежели играть в атлантическую солидарность против мифической российской угрозы. И времена, когда западноевропейские страны почти не тратились на оборону, а могли спокойно развивать экономику под американским прикрытием, скорее всего в прошлом.

Политический вектор НАТО при этом остается неизменным, то есть антироссийским – поддержка нынешнего режима на Украине, обещания принять в альянс Грузию… Вступление этой страны в блок означает признание заслуг ее руководства в противостоянии России. Грузию готовы принять вопреки мнению подавляющего числа ее граждан. То же самое на Украине, где НАТО поддерживает откровенных террористов. По моему мнению, всех тех руководителей альянса, кто принимал решения о поддержке киевского режима, необходимо арестовать и предать суду. Их усилия по созданию на Украине мощной армии как раз и подрывают безопасность в Европе.

А главным итогом состоявшегося в Брюсселе саммита НАТО стоит считать очередное поражение Европы в торговой войне с США. Остальное не так существенно.

Сергей Марков, политолог

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 27 (740) за 17 июля 2018 года