Сколько стоит разведка

Штирлиц никогда не был так близок к провалу, как в 90-е

Государство хочет, чтобы его разведка была эффективной и своевременно предоставляла военно-политическому руководству ценную информацию, предупреждая об угрозах национальной безопасности. Это естественно. Тогда не следует скупиться на оплату деятельности спецслужб, сотрудники которых работают за пределами и внутри страны, занимаясь сбором и анализом самых разнообразных сведений о "партнерах" и откровенных противниках Отечества в ближнем и дальнем зарубежье.

"Дешево и сердито" – это не про разведку. И хотя затраты на нее кому-то покажутся чересчур накладными, она нередко дает возможность сэкономить куда больше денег, чем получила из бюджета (то есть из карманов налогоплательщиков). Каким образом – разговор отдельный. Первым делом прикинем, во сколько обходится Российской Федерации содержание военной разведки.

Для начала отметим следующее. Россия находится в крайне уязвимом геополитическом положении. С точки зрения обеспеченности ресурсами она лакомый кусок и ее всегда будут стараться ослабить или уничтожить те, кто мечтает о безусловном лидерстве на мировой арене. А потому Вооруженные Силы РФ должны быть отлично оснащенными, боеспособными и обладать при этом зоркими "глазами" и всеслышащими "ушами" – военной разведкой.

Главная ее задача в мирное время – обнаружить назревание угрозы нападения на Россию по всему периметру наших гигантских границ, а в случае войны обеспечивать операции наших войск, выявляя стратегические и тактические планы и замыслы противника.

Триллионы против миллиардов

“Военные разведчики США в 2017 году получили из бюджета 17,7 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте – свыше 1,1 триллиона рублей”

Чтобы успешно решать эти задачи, Генеральный штаб ВС РФ формирует бюджет своего Главного управления (до 2010-го – Главное разведывательное управление) в соответствии с Военной доктриной и планом развития Вооруженных Сил до 2030 года.

Следует отметить, что в 90-е из-за недофинансирования потенциал военной разведки значительно, если не до критического уровня снизился. Однако вскоре началось его восстановление, и на сегодня наша военная разведка вернула утраченные позиции.

Итак, много ли денег она получает? Общие расходы федерального бюджета на национальную оборону в 2018 году – около 2,8 триллиона рублей. По мнению экспертов, на нужды военной разведки пойдет четыре-пять процентов от этой суммы, что в денежном выражении может составлять 112–140 миллиардов рублей.

Кстати, США в 2017 году оделили своих военных разведчиков 17,7 миллиарда долларов. В нынешнем рублевом эквиваленте это свыше 1,1 триллиона рублей. Так что нашим распорядителям казны не надо скаредничать, ибо задачи, возлагаемые на военную разведку в Вашингтоне и в Москве совпадают почти полностью.

Более того, почти 18 миллиардов заокеанских долларов – только видимая часть айсберга. Реальные расходы на американскую военную разведку гораздо выше, и в целом можно с уверенностью предположить, данную сумму следует увеличить в два раза.

Откуда берутся эти деньги в США? Из различных внебюджетных фондов, от предприятий, выполняющих заказы Пентагона и отчисляющих часть прибыли, которую он им обеспечил, военной разведке.

Маленькие хитрости

“Мобилизационная подготовка теснейшим образом связана с задачами военной разведки”

Правда, и у нас часть средств на функционирование "глаз и ушей" Вооруженных Сил прописывается иносказательно. Например, в "мирных" расходах на национальную оборону в 2016–2017 годах было в совокупности предусмотрено почти 1,1 триллиона рублей, которые пошли на поддержку закрытых статей (а это прежде всего военная разведка) под названием "Прикладные оборонно ориентированные исследования".

Еще одним источником финансирования военной разведки являются чисто "гражданские" статьи в разделах "Общегосударственные вопросы", ЖКХ, "Образование", "Здравоохранение", "Социальная политика", даже "Физкультура" и СМИ.

Кроме того, в бюджеты регионов заложены большие суммы на "мобилизационную подготовку", которая теснейшим образом связана с задачами военной разведки в межвоенный период: кадры, закупка спецтехники, создание и развертывание центров по разведывательной подготовке с учетом особенностей республики, края и области, а также региональных пунктов военно-космической разведки для отслеживания группировки спутников вероятного противника над той или иной территорией.

Сила в квалификации

Еще раз подчеркну: при финансировании военной разведки следует учитывать, что слабость данной спецслужбы чрезвычайно опасна для ее непосредственного руководящего органа – Генерального штаба. В этом случае она вносит разлад в систему военного механизма, торпедирует все его оборонно-наступательные концепции.

Если эта структура будет сидеть на голодном пайке, она окажется неспособна осуществлять сбор информации, вести качественный анализ добытых разведчиками материалов. Последствия? Нечеткое согласование с Генеральным штабом своих интересов и усилий, несвоевременное вмешательство в военно-политические акции стран – вероятных противников, неведение относительно научно-технических разработок военно-прикладного характера, расшифровка своих акций в результате измен сотрудников и как результат – провалы операций за рубежом.

Фото: inosmi.ru

Здесь, кстати, уместно вспомнить, что в годы Великой Отечественной, когда зарубежная резидентура военной разведки поставляла важнейшие научно-технические документы, изучить их, сделать надлежащие выводы в Центре было некому – в системе не хватало должным образом подготовленного персонала.

Поэтому руководство Главного управления ГШ в работе с кадрами исходит из того, что сегодня, как никогда, высококвалифицированные сотрудники – основная составляющая общего потенциала. Не случайно в ГУ существует продуманная система денежного содержания, обеспечивающая достойную жизнь его личному составу, начиная от криптографов и заканчивая специалистами по IT-технологиям.

Именно они реализуют основное предназначение российской военной разведки XXI века на фоне драконовских санкций и открытых угроз зарубежных "партнеров" в условиях трудного доступа к мировым технологиям и комплектующим изделиям, электронной компонентной базе, материалам иностранного производства. Такие обстоятельства влекут техническое отставание наших Вооруженных Сил. Нейтрализовать эту серьезнейшую опасность – задача военной разведки страны.

Справка "ВПК"

В 2018 году служащие военной разведки получают денежное довольствие в среднем в размере 70 тысяч рублей в месяц. При выполнении заданий в командировке сумма вырастает до110–120 тысяч рублей.

Если разведчики работают за границей, их денежное довольствие переводится на счета в банках России. При этом государство оплачивает все издержки по выполняемому заданию.

Персоналу военной разведки установлены различные надбавки к заработной плате:

10–40 процентов за стаж;

5–30 процентов за классность;

65 процентов за секретность;

до 100 процентов за работу в сложных условиях.

Полагается ежемесячная надбавка за знание иностранных языков и поддержание хорошей физической формы.

Персонал военной разведки, кроме вышеперечисленного, пользуется всеми льготами, предусмотренными для военнослужащих Минобороны, такими как путевки в санаторий, бесплатное медицинское обслуживание, военная ипотека, питание, льготная пенсия.

Анатолий Иванько, директор Центра анализа геополитики, войн и военной истории

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 27 (740) за 17 июля 2018 года