Более 1,1 тыс. военных РФ и Таджикистана впервые проводят учения в горах Восточного Памира
Российским военным предстоит преодолеть более 700 км в сложных климатических условиях
ТАСС, 17 июля. Более 1,1 тыс. российских и таджикистанских военных впервые начали учения в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана близ границы с Узбекистаном. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"В учениях со стороны 201-й российской военной базы привлечены мотострелковые подразделения в составе более 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикских силовиков привлекается около 700 человек и более 40 единиц техники", - уточнили в округе.
В пресс-службе отметили, что российским военным предстоит преодолеть более 700 км в сложных климатических условиях, в частности, при температуре более 35 градусов.
Учения пройдут в горах на полигоне Джилонди в 120 км восточнее города Хорог (административного центра Горно-Бадахшанской автономной области). К ним привлекут в том числе местных резервистов.
"Маневры продлятся пять дней - до 21 июля", - добавили в пресс-службе.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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