Ростех создал "покрытие-хамелеон" для маскировки солдат и боевой техники
Глава госкорпорации Сергей Чемезов уточнил, что уже получены экспериментальные образцы таких покрытий
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ростех создал покрытия для боевой техники, которые, как хамелеон, мимикрируют, под цвет окружающей среды, первый образец - "шлем-невидимка" в скором времени будет представлен на одной из выставок, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель - сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок - покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок", - сказал Чемезов.
По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий. "Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику", - добавил глава Ростеха.
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То же и для дронов, причём у роевых могут быть свои методы вообще не использующие радио/акустолокацию или обычные ЭМ поля. Спрятаться будет невозможно и под землёй на энной глубине. Единственно - в США традиционно геофизика СЛАБО развита, вычисления без понимания физической сути процессов - повсеместно - в КНР тем более, у Франции была хорошая школа, но также почти полностью уничтожена, в РФ уничтожена кроме стариков и единиц разбредшихся по фирмам - в ВИРГ-Рудгеофизику почти нет смысла обращаться - они уничтожили >90% своего потенциала а по некоторым направлениям есть только в фирмах.
По факту стоит заниматься специалистами, им и давать ресурсы а не организациям котрые ничего кроме увеличения стоимости работ не дадут - исполнители ОДНИ И ТЕ ЖЕ и замена при серьёзных вопросах, КАК ПРАВИЛО, невозможна физически. Некому.
По колонии/Земле в целом - уровень знаний в 1960-70-е был выше чем сейчас в ряде отраслей. От электроакустики до геофизики. В СССР был оазис который до 1990-х держался, по каким-то направлениям до недавних пор. Полагаю будет падение в ряде отраслей ввиду когнитивного регресса в связанных с ними почти никак отраслями. >400тыс уехало но из них мало кто дал детей и учеников достойных. Для выращивания специалистов нужна определённая среда и специфически связанный с ней субстрат.