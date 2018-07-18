Ростех создал "покрытие-хамелеон" для маскировки солдат и боевой техники

Глава госкорпорации Сергей Чемезов уточнил, что уже получены экспериментальные образцы таких покрытий

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ростех создал покрытия для боевой техники, которые, как хамелеон, мимикрируют, под цвет окружающей среды, первый образец - "шлем-невидимка" в скором времени будет представлен на одной из выставок, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель - сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок - покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок", - сказал Чемезов.

По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий. "Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику", - добавил глава Ростеха.