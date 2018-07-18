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18.07.2018
ТАСС

Ростех: боевые машины пехоты "Курганец-25" требуется проверить в деле

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БМП "Курганец-25"
БМП "Курганец-25".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В госкорпорации рассчитывают, что в 2021 году машина будет полностью готова к поставкам в войска

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы "Курганец-25" будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"В 2019 году планируется начало поставок первых машин "Курганец-25" для опытно-промышленной эксплуатации. На текущий момент это уже зрелая платформа, требуется проверить ее в деле, отработать вопросы эксплуатации и, если потребуется, доработать с учетом полученных результатов. Рассчитываем, что в 2021 году машина будет полностью готова к поставкам в войска", - сказали в пресс-службе.

В апреле 2017 года Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, сообщил, что серийное производство "Курганца" начнется в 2021 году.

"Курганец-25" - унифицированная средняя гусеничная платформа, разработанная "Курганмашзаводом" (в 2017 году компания в составе концерна "Тракторные заводы" передана в операционное управление Ростеха). На ее базе разработаны боевая машина пехоты и гусеничный бронетранспортер, планируется создать командно-штабную, разведывательную и санитарную машины, самоходную артиллерийскую установку, эвакуационный транспорт, машину снабжения и мобильный радиотехнический комплекс.

17.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Курганец-25
Тракторные заводы
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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