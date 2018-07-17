Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
«Индустрия 4.0» представляет собой серьезный вызов для международного сообщества, отметил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2016 году его основатель и президент, немецкий экономист Клаус Шваб. Эта очередная технологическая революция изменит цепочку создания прибавочной стоимости, исчезнут многие традиционные отрасли экономики, и компании по всему миру должны быть к этому готовы.
Что такое 4.0?
Концепция четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0») была сформулирована в 2011 году на Ганноверской выставке. Участники мероприятия определили ее как внедрение «киберфизических систем» в заводские процессы. Ожидается, что она приведет к слиянию технологий и размоет границы между физической, цифровой и биологической сферами.
Согласно опросу среди 800 лидеров IT-компаний, проведенному специально для форума в Давосе, основными драйверами изменений станут облачные технологии, развитие способов сбора и анализа информации, краудсорсинг, шеринговая экономика и биотехнологии. В ближайшие пять лет затраты компаний, работающих в концепции «Индустрии 4.0», сократятся на $421 млрд, а годовая выручка ежегодно будет увеличиваться на $493 млрд, делают выводы специалисты PwC в своем исследовании.
Крупнейшие мировые экономики (Китай, Германия, Южная Корея, США) уже озабочены разработкой новых стандартов ведения бизнеса и внедрением интернет-инфраструктуры на ключевых производствах. Россия вводит новые технологии наравне с другими странами. Только за 2017 год в стране была принята специальная дорожная карта «Технет» (предусматривает поддержку передовых производственных технологий) и подготовлена программа развития цифровой экономики до 2024 года. Первыми за внедрение новых принципов взялись крупнейшие предприятия, такие как «Ростехнологии», «Росатом», Сбербанк и т. д. Многие из них не просто вводят технологии в свою повседневную работу, но и занимаются разработкой собственных решений, подтверждая слова министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова о том, что нужно работать на опережение, чтобы «не технологии нас ждали, а мы ждали технологии». Интересным примером внедрения концепции «Индустрии 4.0» в работу может стать опыт «Газпром нефти», которая уже несколько лет реформирует свое производство по новому образцу.
Big Data для геологоразведки
Еще в 2012 году в «Газпром нефти» была запущена программа ЭРА («Электронная разработка активов»), нацеленная на повышение уровня автоматизации разведки и добычи. Для обработки геологической и промысловой информации разрабатывается специальное программное обеспечение. Например, разработанная специалистами компании информационная система GeoMate позволяет анализировать и аккумулировать геологическую информацию обо всех месторождениях «Газпром нефти». Уже автоматизированы в компании и процесс обработки информации, поступающей из эксплуатационных скважин, и формирование на основе этих данных технологического режима их работы.
|Инвестиции нефтяных компаний.
|Источник: Татьяна Удалова / РБК
Внедрение в процессы IT-решений уже дало результат: количество информации о геологоразведке, разработке месторождений, эксплуатации скважин, доступной сотрудникам компании в любой момент, увеличилось в разы. Соответствующим образом изменились качество и скорость принятия решений.
Сегодня совместно с инжиниринговым центром МФТИ и «Яндекс.Терра» компания работает над созданием первой в России интегрированной платформы обработки и интерпретации данных сейсморазведки.
Результатом еще одного проекта, получившего название «Когнитивный геолог», который «Газпром нефть» реализует вместе с IBM, должна стать интеллектуальная система обработки всей информации о геологическом объекте с помощью технологии нейросети. Результатом машинного анализа будет оценка возможности освоения месторождения и набор готовых рекомендаций об оптимальных вариантах разработки.
Использование технологий «Индустрии 4.0» в сегменте upstream должно значительно повысить качество анализа информации, точность и скорость принятия ключевых решений, а значит, сократить сроки реализации проектов освоения месторождений, снизив их стоимость.
«Направления цифровой трансформации в сфере разведки и добычи определяются в первую очередь новыми вызовами: ухудшением ресурсной базы, необходимостью управлять достаточно большим количеством некрупных проектов и стабилизировать и повышать эффективность добычи на истощенном фонде. При этом проекты с использованием технологий "Индустрии 4.0" охватывают весь жизненный цикл месторождения. В начале цикла информацию об объекте приходится собирать по крупицам, в конце мы имеем дело с колоссальным потоком информации. Мы понимаем, какие технологии будут наиболее эффективны на каждом из этапов, и сегодня занимаемся созданием дорожных карт трансформации, меняющих саму парадигму месторождения: от автоматизации процессов к их интеллектуализации, где большую часть работы выполняет искусственный интеллект».
Максим Шадура
начальник управления информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций блока разведки и добычи «Газпром нефти»
Похожие подходы демонстрируют все передовые международные корпорации, такие как Boeing. Аэрокосмический гигант использует обработку больших массивов данных на всех этапах, от проектирования техники до обслуживания, повышая качество работы и эффективность расходования средств. Компания планирует пойти еще дальше и использовать поступающую с самолета информацию (а на каждой летающей машине могут быть установлены тысячи датчиков) для создания «цифровой копии» конкретного авиалайнера. В каждый момент времени компьютеры Boeing будут знать, что происходит с самолетом. Эта по-настоящему исчерпывающая информация позволит вывести на новый уровень проектирование, безопасность и даже построить новые бизнес-модели в уже давно сформировавшемся авиационном бизнесе.
Технологическая революция на производстве
Машинное обучение, интеллектуальная обработка больших данных, автоматизация, конечно, важны не только на уровне проектирования или геологоразведки. На стадии непосредственно промышленного производства компании-лидеры успешно используют все эти новые инструменты. Ведь это гибкость в организации процессов, интеграция разных стадий производства, оптимизация расходов на логистические цепочки и простои оборудования. И в целом повышение эффективности на десятки или даже сотни процентов — цель, которая без «Индустрии 4.0» просто недостижима.
Промышленный интернет вещей меняет нефтегазовую сферу. По подсчетам Cisco, условная компания этой отрасли с выручкой $50 млрд сможет сэкономить около $1 млрд в год за счет использования подобных технологий. И это не проекты отдаленного будущего.
Например, на Гронингенском месторождении в Нидерландах интернет вещей помогает определять оптимальные объемы добычи газа в зависимости от прогноза потребления топлива. Датчики на скважине связаны с метеорологическими спутниками. Когда в Европе намечается похолодание, система наращивает объем добычи; если грядет потепление, скважина автоматически получает команду закачивать добытый газ в хранилища. Также «умные» устройства помогают следить за безопасностью сотрудников. Например, прикрепленные к одежде нефтяников датчики подают сигнал о помощи, если человек долгое время находится в горизонтальном положении. Сенсоры на стенах анализируют уровень газа и бьют тревогу, если он превышает норму.
|В планах корпорации Boeing оцифровка каждого построенного авиалайнера, что позволит получать массу дополнительной информации, необходимой для повышения эффективности эксплуатации и проектирования воздушных судов
|Источник: Boeing
В «Газпром нефти» данные с датчиков на установках нефтеперерабатывающих заводов, в ключевых элементах логистических схем в режиме реального времени передаются в единый Центр управления эффективностью (ЦУЭ), расположенный в Санкт-Петербурге. Сейчас ЦУЭ безостановочно обрабатывает данные с 250 тыс. источников данных, к 2020 году их число планируется увеличить до 1 млн, что позволит анализировать 98% параметров производства.
Стратегическая цель проекта — построение единой платформы управления эффективностью всей цепочки добавленной стоимости (от поступления нефти на нефтеперерабатывающие заводы до реализации нефтепродуктов конечному потребителю). Пока такой платформы нет ни у кого в мире.
Логистика и сбыт будущего
Подключение всех составляющих производственной цепочки вплоть до розничных точек торговли к глобальной сети передачи данных рождает совершенно новые возможности. Ведь таким образом можно формировать любые конфигурации связанных устройств, собирать любую информацию и управлять огромной инфраструктурой с одного компьютера. Уже сейчас все автоматические автозаправочные станции сети АЗС «Газпромнефть» управляются из одного удаленного центра. АЗС в автоматическом режиме посылает сигнал о том, что топливо заканчивается. И если помечтать, то скоро по этому сигналу будет выезжать автоматический беспилотный бензовоз (и компании уже планируют подобные эксперименты).
Впрочем, уже сейчас беспилотники в нефтегазовой логистике — не мечты, а реальность. Для российского бездорожья и колоссальных расстояний особенно актуальным решением во многих случаях становится дрон. «Газпром нефть» недавно протестировала такой способ промышленной доставки. Дрон преодолел расстояние в 40 км, при этом он сам весил 37 кг, а груз — 4,5 кг. В будущем компания планирует увеличить эти показатели на порядок. Еще одна сфера эксплуатации беспилотников в компании — мониторинг состояния трубопроводов на промыслах.
|Все автоматические АЗС сети «Газпромнефть» связаны информационной цепью с единым центром управления
|Источник: ПАО «Газпром нефть»
В США сейчас тестируют БПЛА, которые могут определять наличие газа или нефти под землей по испарениям. В определенных случаях это может использоваться как новая технология поиска месторождений. Кроме того, это дополнительная защита на случай утечки.
И это еще один, пусть небольшой, элемент цифрового актива — такого, какой создает сегодня «Газпром нефть» в рамках своей программы цифровой трансформации.
Катерина Овсянко
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
21.12.2016 Совет главных левшей
03.05.2018 Олег Рязанцев: «Цифровизация – это выход на новый уровень производства»
23.04.2018 В России испытывают новейшие боеприпасы
14.03.2018 Бесполетные технологии
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
26.04.2017 Василий Осьмаков: "Аддитивные технологии и 3D-печать: в поисках сфер применения"
03.01.2017 WorldSkills - вызов существующей системе образования
Потому что те, что всю эту тему двигает - ремонтируют и модернизируют и используют даже станки, вставшие когда-то в строй еще в начале прошлого века.
А те, кто эту тему забывает снимать вилкой с ушей - режут старый чугун на лом, оправдывая это кибернетическим светлым раем, в который, правда, они такими шагами смогут зайти только как потребители.
Потому что качественную деталь надо таки изготовить как можно дешевле, спроектировать как можно грамотнее, и даже качественный софт не создается толпой из 100 разрозненных аутсорсеров, при любом менеджменте, убивать реальное материальное производство, как экономически, так и законодательно, так и физически - занятие достойное папуасов.
Так что лапшу снимаем. Учимся работать с умом и работаем )
А всякие революции 119.7бета происходят пускай сами собой.
Так и промышленная революция-4 будет на злобе наших партнеров, обьятия же и поцелуи смертельны.
Однозначно так.
Зы. Даже завидую вашей лаконичности.
Себестоимость можно снизить как и резко улучшить точность печати при приемлемой для SOHO (малый или домашний офис) потребительского рынка, но это ж надо вкладываться - отработка технологии лишь 2-3 года. Полагаю достижимая в варианте 1 металл + 1 керамика печати точность 30мкм при неровности на металле до 5-10мкм, толщины деталей 50мкм. Себестоимость пока получается высокой из-за вакуумно-газовых систем, полагаю полмиллиона рублей. Впрочем за 1,5-2млн руб машины люди покупают а они не производят той добавленной стоимости.
Принципиально хочу убрать походы на работу - человек должен или поблизости дома или в нём работать - HP начинался с гаража как и многие прочие гиганты индустрии. Так выше эффективность для творческих людей.
Надеятся можно только на то что сами смогли изготовить и продать. Вот для этого нужны или старые станки переделанные в CNC, по Питеру такая переделка от 60тыс руб, те что реальнее свыше 200тыс руб стоят, на уровне фрезерного станка б/у. Часто смысла переделывать нет т.к. новый CNC стоит как старый с переделками. Или стоит принципиально новые методы производства иметь. Главное - В СОБСТВЕННОСТИ. Собственность на средства получения добавленной стоимости - это часть успеха. Вторая и главная - как это продать.
В РФ на подобные переделки минимум 1,5млн рублей нужно иметь. Если скажем поточная линия производства пластмассового ширпотреба, военного в т.ч. то в разы больше.
В реалиях РФ это выглядит примерно так:
Ценники подобных б/у от 100тыс руб.
Если точность нужна ювелирные и проч брать надо там с фрезами выходит уже менее гуманно - ОТ 250-350тыс руб. Поле у них маленькое, зато НЕКОТОРЫЕ годны для изготовления точной механики при другом подходе к проектированию чем книжках в СССР писали.
Сделанный из деревяшек станок редко дотягивает до требуемого качества конечных изделий хотя бывает временно и такое используют:
дешёвых принтеров металлом печатающих нет, стоимость распечатки дюзы мелкой, вес всего 20г свыше 15тыс рублей. Причём отстойной нержавейкой
Что мешает отпечатать ее модельным воском для ювелирки и отлить по их же технологии, хоть из торированного вольфрама.
И если не годится "отстойная нержавейка" в ситуации, когда в принципе можно вытерпеть порошковую печать со своййственными ей пороками структуры металла, то о чем может быть речь?... Порошковая печать неизбежно порождает достаточно выродочные структуры металла, приемлемые в весьма узком диапазоне практических задач. Даже буде отпечатанной в вакууме.
И для чего вам требуется однородность, при которой помехой могут являться даже пары масла - если вы заняты разработкой покрытий, поглощающих нижний ИК (сотни ТГц) то... ))) Скорее вам интереснее будет гальваника.
Нержавейка как и почти все сплавы имеют слишком малые диапазоны нагрузок, кроме ого тяжелы для конкретных применений бывают. То что нужно например для детонационных ПуВРД не имеет к железу или алюминию никакого отношения.
Порошковая печать в металле интересна тем что если вы титановые подвижки применяете их надо отжигать несколько раз только тогда линейный коэфф температурного расширения будет хоть как-то приемлем, 3,5 причём относительно анизотропен. С керамики можно иметь лучше, но не всегда удобно, нанодисперсная дорогая, поры не всегда нужно иметь или колется.
Самые высокие имеют композиты там возможно иметь близкие к нулю показатели в ДЕСЯТКИ, в определённых диапазонах температур, как раз рабочих, в СОТНИ раз меньше чем для титана. В ФР также недоступны - ФГУП "Технология" ещё когда официально от лаборатории заказать пытался даже ответа не прислали. Каркас хотел изготовить. В результате из инваровых стержней от старых лазеров.
КМК, ИТ рынок уже насыщен, печать вещь конечно интересная, и очень даже может быть в некоторых отраслях даст прирост производительности. Но называть эти две вещи будущей технологической революцией это уж слишком громко.
Как ни прискорбно, но настоящий технологический рывок может дать только подготовка к очередной мировой войне.