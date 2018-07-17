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17.07.2018
bmpd.livejournal.com

Презентация турецкого реактивного учебно-боевого самолета Hurjet

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На открывающемся 16 июля 2018 года в Великобритании в Фарнборо международном аэрокосмическом салоне турецкое государственное авиастроительное объединение Turkish Aerospace Industries (TAI) представляет полноразмерный макет создаваемого турецкого национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet.

Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018 (с) Михаил Жердев

Напомним, что решение о реализации под эгидой TAI программы турецкого национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet (от названия разработанного TAI турбовинтового учебно-тренировочного самолета Hurkus + Jet) было принято турецким правительством в ноябре 2017 года. Ранее в августе 2017 года совет директоров TAI одобрил начало реализации программы этого самолета. По нынешним планам TAI, первый полет прототипа Hurjet должен быть осуществлен в 2023 году.

Предварительные характеристики Hurjet дают длину 13,4 м, размах крыла 11 м, высоту по килю 4 м. Самолет будет оснащен одним двигателем пока не выбранного типа. Заявлялось, что самолет будет иметь максимальную скорость 1,2 М (что выглядит сомнительным), и практический потолок 45 000 футов.

16.07.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Турция
Продукция
Hurkus
Компании
TAI
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