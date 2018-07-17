Британский эксперт: Су-57 – "первая жертва бюджетного кризиса"

Отказавшись от серийного производства Cу-57, Москва фактически признала свое отставание в создании истребителя 5 поколения, приводит Лента.ру заявление эксперта в области боевой авиации британского института оборонных исследований Джастина Бронка.

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В России фактически признали поражение в создании возможного истребителя пятого поколения, сказал Бронк.

Основной причиной отказа от запуска в серию перспективного самолета он назвал отсутствие финансирования проекта, которое вызвано приостановкой совместной российско-индийской программы по созданию истребителя 5 поколения.

И хотя Су-57 стоит лишь $ 40 млн., что более чем в 2 раза дешевле американского F-35, для России эта цена остается высокой по сравнению со стоимостью других самолетов. В связи с этим, российский ОПК, скорее всего, просто обвешает свои более старые истребители "большим количеством маскарадных радаров и ракет".

Эксперт приходит к выводу, что на фоне российских проектов по модернизации подлодок, танков и ядерных вооружений истребитель Су-57 стал "первой жертвой бюджетного кризиса". А бурное развитие военной авиации в Китае вообще отодвигает Россию на задворки в "мире первоклассных армий".

Напомним, в июле текущего года зампредседателя российского правительства Юрий Борисов заявил, что, поскольку Су-35 на сегодняшний день "считается одним из лучших самолетов в мире", то нет смысла форсировать работы по серийному производству самолета 5 поколения.

Ранее сообщалось, что поставка установочной партии Су-57 в войска (12 машин) должна начаться в 2019 году.