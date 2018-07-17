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17.07.2018
Военное обозрение

Китайский "горный танк" поступил на вооружение морпехов?

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В Сети появилось изображение секретного китайского "горного танка" в камуфляже морской пехоты, сообщает Российская газета.

https://twitter.com/KomandanteS17

Ранее считалось, что новый танк предназначен для применения в горной местности. Такое предположение экспертов подтверждали снимки, сделанные во время испытаний машин в труднопроходимых районах Тибета. Неудивительно, что в различных странах новинку поспешили назвать "горным танком".

Первые данные об этой машине просочились в прессу в 2012 году. Однако информации было крайне мало, все характеристики танка засекречены до сих пор. Предположительное обозначение танка – ZTQ-15 – официально не подтверждено.

Согласно последним данным, вес машины – около 35 тонн. Она вооружена пушкой калибра 105 мм, способной применять подкалиберный боеприпас, бронепробиваемость которой составляет около 500 мм.

На башне смонтирована установка, совмещающая 12,7-мм пулемет и 35-мм автоматический гранатомет.

Танк оборудован системой управления огнем с тепловизорами и датчиками условий стрельбы.

Бронирование машины усилено динамической защитой и решетчатыми экранами. Шасси – шестиопорное, мощность двигателя (предположительно) – 1000 л.с., скорость – более 70 км/час.

К настоящему времени на базе ZTQ-15 создан экспортный вариант танка, который выставляется на различных оружейных салонах.

16.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
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