Всероссийский конкурс бойцов спецназа "Зеленая тропа" стартовал в Пскове
В соревнованиях принимают участие более 250 военнослужащих, представляющие сухопутные войска, флот и ВДВ
ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс среди военнослужащих войск специального назначения "Зеленая тропа" стартовал в Пскове. Участие в нем принимают более 250 бойцов, в том числе из Армении, Казахстана и Белоруссии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Пскова.
"Начался конкурс "Зеленая тропа - 2018", в ходе которого военнослужащие войск специального назначения покажут свое профессиональное умение и продемонстрируют боевую выучку. В соревнованиях принимают участие более 250 военнослужащих, представляющих не только сухопутные войска, но и флот, а также ВДВ. Чтобы продемонстрировать свои умения, в Псковскую область приехали команды из соседних стран, таких как Армения, Казахстан и Белоруссия. За играми наблюдают военные из Киргизии, Узбекистана и Китайской Народной Республики", - отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации Пскова также сообщили, что соревнования проходят на полигоне отдельного соединения специального назначения Западного военного округа и включают в себя более 20 этапов. "Всем участникам нужно будет показать не только уровень личной подготовки, но и сплоченность при прохождении групповых этапов соревнований. Военные представят свои умения в различных областях: в физической, боевой, медицинской, инженерной подготовке и в знании военной топографии", - уточнили представители муниципалитета.
Всего для выполнения всех этапов соревнований каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов. Главным испытанием на выносливость станут марш-броски на дистанции 10 и 30 км.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
17.07.2018 Более 6 тыс. тонн грузов отправили военным на Крайнем Севере
17.07.2018 Два военных вертолета ВКС РФ вернулись из Сирии
17.07.2018 В России завершился весенний призыв
17.07.2018 В ЮВО отряды ликвидации возможных ЧС перевели на усиленный режим
11.07.2018 Более 60 автомобилей высокой проходимости и грузоподъемности поступили на оснащение войск ЗВО
11.07.2018 Военные в Крыму и на трех военных базах получили облегченную форму из-за жары
09.07.2018 Военных в Поволжье оснастили новым полевым госпиталем быстрого развертывания
09.07.2018 Около 1,2 тыс. человек приняли участие в учениях мотострелков со стрельбой в Приморье