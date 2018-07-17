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17.07.2018
ТАСС

Всероссийский конкурс бойцов спецназа "Зеленая тропа" стартовал в Пскове

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Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа. Архивное фото
Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа на Арми-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В соревнованиях принимают участие более 250 военнослужащих, представляющие сухопутные войска, флот и ВДВ

ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс среди военнослужащих войск специального назначения "Зеленая тропа" стартовал в Пскове. Участие в нем принимают более 250 бойцов, в том числе из Армении, Казахстана и Белоруссии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Пскова.

"Начался конкурс "Зеленая тропа - 2018", в ходе которого военнослужащие войск специального назначения покажут свое профессиональное умение и продемонстрируют боевую выучку. В соревнованиях принимают участие более 250 военнослужащих, представляющих не только сухопутные войска, но и флот, а также ВДВ. Чтобы продемонстрировать свои умения, в Псковскую область приехали команды из соседних стран, таких как Армения, Казахстан и Белоруссия. За играми наблюдают военные из Киргизии, Узбекистана и Китайской Народной Республики", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В администрации Пскова также сообщили, что соревнования проходят на полигоне отдельного соединения специального назначения Западного военного округа и включают в себя более 20 этапов. "Всем участникам нужно будет показать не только уровень личной подготовки, но и сплоченность при прохождении групповых этапов соревнований. Военные представят свои умения в различных областях: в физической, боевой, медицинской, инженерной подготовке и в знании военной топографии", - уточнили представители муниципалитета.

Всего для выполнения всех этапов соревнований каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов. Главным испытанием на выносливость станут марш-броски на дистанции 10 и 30 км.

16.07.2018
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