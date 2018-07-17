"Оборонка" живет инновациями

Военное ведомство контролирует ход выполнения гособоронзаказа предприятиями Татарстана

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко совершил рабочую поездку на предприятия оборонно-промышленного комплекса Зеленодольска и Казани, где он ознакомился с производственными мощностями заводов, проверил ход выполнения гособоронзаказа текущего года и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном закладке малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 (шифр "Буян-М").

Зеленодольское семейство МРК

Необходимо сразу отметить, что замминистра обороны Алексей Криворучко во время знакомства с предприятиями "оборонки" особое внимание уделял реализации программ по совершенствованию производственных баз.

В частности, на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" судостроительный и корпусозаготовительный цеха в рамках программы модернизации и технического перевооружения претерпели существенные изменения в плане оснащенности станочным парком. В цехах установлены модернизированные машины плазменной и гидроабразивной резки с самой крупной в России рабочей зоной резки; линии очистки металла и резки профилей, а также прессы для гибки листов и профилей. В части обновления литейного производства завода введено в эксплуатацию оборудование для изготовления литейных форм с применением холодно-твердеющих смесей. Все это расширяет возможности предприятия в области более качественной и быстрой постройки кораблей для Военно-морского флота с использованием инновационных технологий. По оценке замглавы военного ведомства, завод обладает достаточной степенью технологической готовности.

- Предприятие находится на высоком уровне, мы довольны его работой и будем загружать вас работой, поэтому завод востребован, - заявил судостроителям Алексей Криворучко. Рассказывая о своих впечатлениях от первого посещения завода, он отметил чистоту в цехах и грамотную организацию производства.

На судостроительном заводе замминистра принял участие в церемонии закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом главнокомандующего ВМФ присвоено наименование "Ставрополь". Поставка корабля в ВМФ запланирована на октябрь 2023 года.

- Уверен, что вы справитесь с работой, и она будет выполнена качественно - в этом нет никаких сомнений, все это уже подтвердил ваш предыдущий опыт. Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе Военно-морского флота, - сказал Криворучко на церемонии закладки.

МРК проекта 21631 на первый взгляд не внушают такого почтения, как атомные крейсера и подводные ракетоносцы. Однако их роль в обороноспособности России уже не вызывает сомнений. Это еще один из тех проектов, который в начале вызывал усмешки у западных специалистов, но впоследствии они кардинально изменили свои взгляды на возможности кораблей этой серии.

Специалисты АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" заложили в проект 21631 новую идеологию для МРК. Задача корабля - охрана и защита морской экономической зоны государства. Его достоинство и уникальность состоит в том, что при малом водоизмещении он оснащен современными образцами ракетного, артиллерийского, зенитного, радиотехнического и противодиверсионного вооружения.

Небольшая ширина, высота и осадка корабля позволяют ему вписаться в габариты шлюзов, а также проходить под пролетами мостов. Установленный на корабле водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корпус позволяет кораблю ходить не только по голубым артериям рек, пронизывающим нашу страну с севера на юг и с запада на восток, но и уверенно чувствовать себя на морских просторах. Способность "Буянов-М" к морскому и речному плаванию предполагает широкие возможности по переброске этих боевых единиц практически на любой вероятный театр боевых действий.

Стоит напомнить, что западные эксперты и военные оказались, мягко говоря, под большим впечатлением от того, что осенью 2016 года МРК "Серпухов" и "Зеленый дол" выполнили самостоятельный переход из Черного моря в Балтийское через Атлантику.

Говоря про основное вооружение МРК проекта 21631, специалисты отмечают, что его универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" обеспечивает возможность поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии.

Высокая эффективность комплекса "Калибр-НК" подтверждена в ходе операции по разгрому международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики. МРК проекта 21631 наносили удары по инфраструктуре бандформирований. В частности, были уничтожены командный пункт и база террористов, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

При этом в Минобороны традиционно уже прорабатывают вопросы по перспективным планам модернизации "Буянов-М". В частности, все корабли при плановом ремонте планируется оснастить новыми комплексами ПВО "Панцирь-М", а также более современным радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы.

На сегодняшний день Мин­обороны заключило госконтракты с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" на поставку 12 кораблей проекта. Шесть из них уже успешно прошли государственные испытания и входят в состав ВМФ - "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек". Теперь на сегодняшний день в различной степени технической готовности на стапелях завода находятся еще шесть единиц проекта - "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град", "Наро-Фоминск" и "Ставрополь".

В дальнейшем на производственных площадях завода планируется строительство пяти малых ракетных кораблей проекта 22800, имеющих более сбалансированный состав вооружения и высокие мореходные качества. Головной корабль этого проекта построен на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", в настоящее время проходит государственные испытания, до конца текущего года он должен встать в боевой строй ВМФ России.

Крылья для дальней авиации

Замглавы военного ведомства провел совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова.

Авиазавод выполняет ремонт с модернизацией строевых самолетов дальней авиации Ту-160 и Ту-22М3, который включает работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажей, продления сроков службы авиационных комплексов.

Одна из ключевых задач, поставленных перед предприятием, - воспроизводство Ту-160 в новом облике. Актуальность программы воссоздания производства самолета, который за его красоту и грациозность у нас в стране называют "Белым лебедем", убедительно подтверждена боевым опытом в САР.

Многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 - самый большой военный самолет с изменяемой геометрией крыла. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника и в удаленных географических районах. "Белый лебедь" имеет большой модернизационный потенциал, который должен реализоваться в новых модификациях "стратега".

- Мы проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода по строительству самолетов Ту-160М - в целом комплекс работ идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения, - сообщил замминистра обороны по итогам посещения завода.

- Первый вылет опытного модернизированного Ту-160 состоится в III - IV кварталах 2019 года, первый серийный модернизированный самолет строя Ту-160М планируется передать ВКС в 2022 году, - заявил гендиректор "Туполева" Александр Конюхов. - Сейчас идет подготовка производственной базы Казанского авиазавода к работам по данному направлению. Параллельно мы готовимся к реализации программы серийной модернизации самолетов строя - разрабатывается конструкторская документация, изготавливаются опытные образцы систем.

Параллельно будут проводиться и летные испытания "Белого лебедя" в облике Ту-160М2. Начало серийного производства модернизированных стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М2 запланировано на 2020-2021 годы. Минобороны планирует закупить около 50 таких машин.

- Опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации завершатся испытаниями самолета Ту-160М. Далее результаты этого ОКРа будут распространены как на модернизацию самолетов строя, так и на постройку новых самолетов, - отметил Александр Конюхов.

Все это задачи на ближайшую перспективу, но имеются планы с более дальним прицелом в будущее. Замминистра обороны во время визита оценил производственные мощности КАЗ, где планируется в будущем развернуть производство перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

- При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности, - сообщил Алексей Криворучко.

Разработка ПАК ДА относится к разряду приоритетных задач, но работы, связанные с ним, достаточно закрытые. Вместе с тем специалисты Минобороны с оптимизмом смотрят на ход выполняемых работ. По их оценкам, в ближайшем будущем самолет будет спроектирован и его строительство на модернизированной производственной базе предприятия с использованием современных технологий не вызывает каких-либо опасений.

Юрий Авдеев