Избран новый состав Совета директоров АО "ПО "Севмаш"
ЦАМТО, 16 июля. Общим собранием акционеров АО "ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) избран новый состав Совета директоров общества.
Количество членов Совета директоров сократилось с семи до пяти человек. Большинство членов Совета директоров – представители АО "ОСК": первый вице-президент АО "ОСК" Л.Стругов, вице-президент АО "ОСК" по безопасности В.Федоров, вице-президент АО "ОСК" А.Нейгебауэр, вице-президент АО "ОСК" И.Антонов и генеральный директор АО "ПО "Севмаш" М.Будниченко.
Ранее в Совет директоров Севмаша входили генеральный директор АО "СЦСС" и АО "Северное ПКБ" А.Дьячков, генеральный директор АО "Аэропорт Талаги" г.Архангельск В.Петросян, управляющий партнер фирмы ООО "ТБЛ" (г.Санкт-Петербург) Ю.Ганус и заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ОНПП Технология" Р.Наливайченко.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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