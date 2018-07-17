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17.07.2018
ЦАМТО

Избран новый состав Совета директоров АО "ПО "Севмаш"

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 16 июля. Общим собранием акционеров АО "ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) избран новый состав Совета директоров общества.

Количество членов Совета директоров сократилось с семи до пяти человек. Большинство членов Совета директоров – представители АО "ОСК": первый вице-президент АО "ОСК" Л.Стругов, вице-президент АО "ОСК" по безопасности В.Федоров, вице-президент АО "ОСК" А.Нейгебауэр, вице-президент АО "ОСК" И.Антонов и генеральный директор АО "ПО "Севмаш" М.Будниченко.

Ранее в Совет директоров Севмаша входили генеральный директор АО "СЦСС" и АО "Северное ПКБ" А.Дьячков, генеральный директор АО "Аэропорт Талаги" г.Архангельск В.Петросян, управляющий партнер фирмы ООО "ТБЛ" (г.Санкт-Петербург) Ю.Ганус и заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ОНПП Технология" Р.Наливайченко.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

16.07.2018
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в открытом доступе
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Компании
ОСК
Севмаш
СПКБ
Персоны
Будниченко Михаил
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