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17.07.2018
ЦАМТО

Масштабный авиапраздник с участием четырех авиагрупп состоялся в Липецке

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Авиагруппа "Стрижи"
Авиагруппа "Стрижи".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО. 16 июля. Столетие присутствия военной авиации в Липецке отметили 14 июля зрелищным выступлением четырех авиагрупп Воздушно-космических сил России – "Стрижей", "Соколов России", "Беркутов" и "Русских витязей".

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России им. В.П.Чкалова 14 июля прошли мероприятия, посвященные 100-летию военной авиации Липецка, а также агитационная акция "Военная служба по контракту – твой выбор!"

Центральным событием праздника стали показательные полеты пилотажных групп ВКС России. В двухчасовой летной программе лучшие летчики страны – "Соколы России" на самолетах Су-35, "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ и "Стрижи" на самолетах МиГ-29 – продемонстрировали маневренные возможности современных истребителей. Возможности вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" показала единственная в своем роде авиагруппа "Беркуты".

В составе групп из шести, четырех и двух самолетов летчики показали петлю Нестерова, "бочки", полупетли, виражи, боевые развороты и роспуски. Во время одиночного пилотажа самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидели маневрирование с использованием управляемого вектора тяги, который расширяет возможности современного истребителя в реальных условиях ближнего маневренного боя.

"Соколы России" продемонстрировали воздушный бой группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте.

В тот же день на центральной набережной города Липецка командование Воздушно-космических сил и администрация области провели агитационную акцию по набору контрактников. У всех жителей и гостей города была уникальная возможность поближе познакомиться с Воздушно-космическими силами, их историей, условиями военной службы по контракту, порядком поступления в вузы Воздушно-космических сил, прикоснуться к военному наследию страны, увидеть в воздухе самые современные типы военной техники, их боевые возможности.

Справочно:

Военная авиация Липецка ведет свою историю с 1918 года. Сто лет назад на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". В Гражданскую войну эти самолеты участвовали в боевых действиях на Южном фронте. Постепенно на окраине города сформировался один из крупнейших аэроузлов России.

Липецкий авиацентр, первоначально сформированный под Саратовом 1 января 1949 года как 4-й Учебный центр истребительной авиации, был перебазирован в Липецк в 1960 году. Сегодня в состав Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В.П.Чкалова входит Центр показа авиационной техники имени И.Н.Кожедуба в подмосковной Кубинке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

16.07.2018
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