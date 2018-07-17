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17.07.2018
ЦАМТО

Более 20 кораблей и вспомогательных судов Новороссийской военно-морской базы примут участие в параде, посвященном Дню ВМФ

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 16 июля. В Новороссийске 29 июля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.

Праздник начнется с возложения командованием Новороссийской военно-морской базы (НВМБ), руководством города-героя венков и цветов к памятнику основателям Новороссийска на Форумной площади. Затем состоится торжественный митинг, который завершится торжественным прохождением парадных расчетов военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской государственной морской академии имени Ф.Ф.Ушакова и военного оркестра базы.

О начале морского парада известят три артиллерийских залпа, которые будут произведены с крейсера-музея "Михаил Кутузов". Командир НВМБ контр-адмирал Олег Шастов совместно с руководством Новороссийска, командирами и начальниками взаимодействующих с флотом силовых структур обойдут парадный строй боевых кораблей и судов НВМБ.

Парадный строй будет представлен шестью кораблями, в частности, малым противолодочным кораблем "Касимов", морскими тральщиками "Вице-адмирал Захарьин" и "Минеральные воды", буксирным судном "Профессор Николай Муру", а также подводной лодкой "Новороссийск".

Затем в акватории Цемесской бухты пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого вниманию зрителей будут представлены боевые возможности кораблей НВМБ: имитация морского боя и освобождение судна, захваченного диверсантами, показ подразделениями морской пехоты эпизода по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.

После парада и военно-спортивного праздника жители Новороссийска и гости города смогут посетить выставку образцов боевой техники береговых войск ВМФ. Вечером состоится праздничный салют и фейерверк.

Всего к праздничным мероприятиям в Новороссийске привлекается около 20 кораблей и вспомогательных судов, порядка 10 ед. боевой техники и более 1000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

16.07.2018
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