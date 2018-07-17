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17.07.2018
Интерфакс-АВН

Расчеты С-400 в Крыму провели тренировку по развёртыванию пусковых установок

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: rg.ru

Ростов-на-Дону. 16 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевые расчёты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Крыму приняли участие в тренировке по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Личный состав ЗРК на технике совершил марш в назначенный позиционный район, перевел комплексы в боевое положение, после чего расчеты выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для проверки точности топопривязки расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что заключительном этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.

Гкл жг

16.07.2018
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Продукция
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