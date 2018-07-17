Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения
Глава Роскосмоса во время посещения предприятия отметил высокую культуру производства
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дмитрий Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения. Об этом глава Роскосмоса написал в субботу на своей странице в Twitter.
"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ, принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.
Ранее в интервью ТАСС глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил, что создание холдинга ракетного двигателестроения во главе с Научно-производственным объединением "Энергомаш" завершится до конца 2018 года.
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Это означает, что другие предприятия будут поминаться под Энергомаш.Именно так! И это отличная новость. Потому что в 90-е годы Энергомаш находился на грани краха - потому что там двигатели разрабатывались и испытывались, а в серию они шли на другом заводе, который и присваивал себе всю выручку. А разработчики двигателей болт сосали. И только американцы с закупкой РД-180 реально спасли Энергомаш. А теперь серийных производителей двигателей обяжут делиться выручкой с разработчиками. И так и должно быть.
в 90-е годы Энергомаш находился на грани краха - потому что там двигатели разрабатывались и испытывались, а в серию они шли на другом заводе, который и присваивал себе всю выручку. А разработчики двигателей болт сосали. И только американцы с закупкой РД-180 реально спасли Энергомаш. А теперь серийных производителей двигателей обяжут делиться выручкой с разработчиками. И так и должно быть.Если серийных производителей давным-давно не обязали делиться выручкой, то как американцы Энергомаш спасли?
Ракетные двигатели РД-180 продавали в США за полцены - Счетная палата
"В связи с этим только в 2008-2009 году убыток от их продаж составил около 880 миллионов рублей, или почти 68% всех убытков "Энергомаша", - отмечается в материалах Счетной палаты РФ.
Это означает, что другие предприятия будут поминаться под Энергомаш.
Соответственно вырастет бюрократический аппарат. Работают на Энергомаше, как и в космической отрасли в целом, наверняка лишь энтузиасты, и это печально.