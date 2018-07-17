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17.07.2018
ТАСС

Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения

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АО «НПО Энергомаш»
АО «НПО Энергомаш ».
Источник: https://tehnowar.ru/

Глава Роскосмоса во время посещения предприятия отметил высокую культуру производства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дмитрий Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения. Об этом глава Роскосмоса написал в субботу на своей странице в Twitter.

"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ, принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.

Ранее в интервью ТАСС глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил, что создание холдинга ракетного двигателестроения во главе с Научно-производственным объединением "Энергомаш" завершится до конца 2018 года.

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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7 комментариев
№1
17.07.2018 15:21
Озадачил не по детски.
Корпорация - звучит гордо!
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№2
17.07.2018 15:58
Это означает,  что другие предприятия будут поминаться под Энергомаш.
-1
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№3
17.07.2018 16:49
Для финподдержки "Энергомашу"  поучаствует в проектах ОДК по большим двигателям типа ПД-35/50 и ГТД-110М.
0
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№4
17.07.2018 17:03
8 лет уже что-то создаёт и пересоздаёт, а на выходе - пшик и пук.
-1
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№5
17.07.2018 17:13
Цитата, -Александр- сообщ. №2
Это означает,  что другие предприятия будут поминаться под Энергомаш.
Именно так! И это отличная новость. Потому что в 90-е годы Энергомаш находился на грани краха - потому что там двигатели разрабатывались и испытывались, а в серию они шли на другом заводе, который и присваивал себе всю выручку. А разработчики двигателей болт сосали. И только американцы с закупкой РД-180 реально спасли Энергомаш. А теперь серийных производителей двигателей обяжут делиться выручкой с разработчиками. И так и должно быть.
0
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№6
17.07.2018 17:36
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №5
а РД-170 кто серийно делал?
0
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№7
17.07.2018 19:30
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №5
в 90-е годы Энергомаш находился на грани краха - потому что там двигатели разрабатывались и испытывались, а в серию они шли на другом заводе, который и присваивал себе всю выручку. А разработчики двигателей болт сосали. И только американцы с закупкой РД-180 реально спасли Энергомаш. А теперь серийных производителей двигателей обяжут делиться выручкой с разработчиками. И так и должно быть.
Если серийных производителей давным-давно не обязали делиться выручкой, то как американцы Энергомаш спасли?

Ракетные двигатели РД-180 продавали в США за полцены - Счетная палата
"В связи с этим только в 2008-2009 году убыток от их продаж составил около 880 миллионов рублей, или почти 68% всех убытков "Энергомаша", - отмечается в материалах Счетной палаты РФ.

Цитата, -Александр- сообщ. №2
Это означает,  что другие предприятия будут поминаться под Энергомаш.

Соответственно вырастет бюрократический аппарат. Работают на Энергомаше, как и в космической отрасли в целом, наверняка лишь энтузиасты, и это печально.
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