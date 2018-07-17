Грузовой корабль Cygnus покинул МКС
Отстыковка произошла в 15:37 мск
ТАСС, 15 июля. Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался в воскресенье от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на официальном сайте NASA.
Отстыковка произошла в 15:37 мск с помощью манипулятора Canadarm2, которым управляли члены экипажа станции. Cygnus еще две недели будет находиться на орбите для того, чтобы центр управления полетами провел необходимые исследования. Сход с орбиты космического грузовика, запланирован на 30 июля. Затем он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли над Тихим океаном.
Во вторник орбита МКС была успешно скорректирована с использованием двигателя Cygnus. В результате 50-секундного включения двигателей корабля высота полета станции поднялась на 295 футов (около 90 метров). Ранее в этих целях использовались двигатели российских грузовых кораблей "Прогресс", маневровые двигатели на российском модуле "Звезда", а также европейские корабли ATV.
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