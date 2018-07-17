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17.07.2018
ТАСС

Три истребителя Су-35С поступили на вооружение авиаполка в Карелии

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник: Николай Енин / wizarden.ru / vk.com

Летчиков объединения переобучат на новый тип самолета

ТАСС, 16 июля. Авиаполк армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Карелии, усилился тремя многоцелевыми истребителями Су-35С. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

"В рамках государственного оборонного заказа партия в составе трех многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиационного полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного в Республике Карелия", - сказал он.

"Летчики объединения продолжают переобучение на новый тип самолета, осуществляют учебно-тренировочные полеты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения. Закреплять навыки помогают компьютерные динамические тренажеры самолета, установленные в части", - добавил офицер.

Су-35С - глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения "4++", созданный с применением технологий пятого поколения. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция, двигатели с плазменной системой зажигания увеличенной мощности с управляемым вектором тяги. Эти двигатели удовлетворяют требованиям к силовой установке для истребителя пятого поколения, поскольку позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Истребитель Су-35С является глубокой модернизацией Су-27. В отличие от Су-27М он имеет новый усиленный планер и не оснащается передним горизонтальным оперением и тормозным щитком. Торможение при посадке осуществляется отклонением рулей направления в разные стороны.

16.07.2018
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принадлежат ТАСС
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