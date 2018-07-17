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17.07.2018
ТАСС

Источник: бортовые системы истребителя шестого поколения испытывают на Су-57

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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Речь идет о "системах управления и навигации, системе оружия", отметил собеседник агентства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Отдельные бортовые системы для будущего российского боевого самолета шестого поколения испытываются на истребителе Су-57, сообщил ТАСС в понедельник источник в авиационной промышленности.

"Беспилотный вариант самого Су-57 создавать не планируется. Но на нем сейчас испытываются отдельные системы боевого самолета следующего, шестого поколения, который будет в базовом варианте беспилотником и только опционально пилотируемым", - сказал собеседник агентства. Источник пояснил, что речь идет о "системах управления и навигации, системе оружия".

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать ТАСС эту информацию.

О начале работ в России над боевым самолетом шестого поколения сообщил в марте 2016 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера. Он отмечал, что КБ "Сухого" представило задельные работы "по созданию истребителя шестого поколения". К характерным признакам такого самолета различные специалисты относят способность выполнять боевые задачи без участия человека и искусственный интеллект, наличие радиофотонного радара, способность развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос, а также возможность применять оружие на новых физических принципах.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, несет вооружение внутри фюзеляжа. Поступление этих самолетов в войска ожидается в 2019 году, в установочную партию должны войти 12 машин.

16.07.2018
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