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17.07.2018
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Израильтяне разработали сертифицируемый военный беспилотник

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Hermes 900 StarLiner
Hermes 900 StarLiner.
Источник: Elbit Systems

Израильская компания Elbit Systems представила усовершенствованную версию своего средневысотного беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета Hermes 900. Как сообщает Defense Aerospace, новый аппарат, получивший название StarLiner, является сертифицируемым, то есть на него возможно получить сертификат типа и разрешение на полеты в едином воздушном пространстве наравне с пилотируемыми самолетами и вертолетами.


Сегодня подавляющее большинство беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих вооруженным силам разных стран, в мирное время не могут выполнять полеты в едином воздушном пространстве, в котором проходят маршруты гражданской авиации. Ударные и разведывательные беспилотники пока могут летать только в местах ведения боевых действий или в закрытом воздушном пространстве полигонов и авиабаз. Такой запрет введен ради безопасности гражданских самолетов.


Для того, чтобы Hermes 900 стал сертифицируемым, разработчики установили на него множество новых систем. В частности, аппарат получил систему предупреждения столкновений в воздухе. Она способна работать в кооперативном режиме, при котором производится обмен данными об основных параметрах полета с самолетом по курсу. Это позволяет обоим аппаратам согласовывать друг с другом и изменять высоту полета таким образом, чтобы избежать столкновения.


Кроме того, StarLiner оснащен системой предупреждения столкновения с землей, системой автоматических взлета и посадки при нулевой видимости, антиобледенительным оборудованием и защитой от попадания молнии. Наконец, модернизированный разведывательный беспилотник получил дублированную ширококанальную систему связи, обеспечивающую управление аппаратом и обмен данными с оператором за пределами прямой видимости. Разработка StarLiner велась по заказу ВВС Швейцарии.


Hermes 900 был разработан во второй половине 2000-х годов израильской компанией Elbit Systems. Аппарат предназначен для разведки и наблюдения и ретрансляции сигналов. Аппарат имеет в длине 8,3 метра и размах крыла 15 метров. Масса беспилотника составляет 1,1 тонны. Hermes 900 может нести различную полезную нагрузку массой до 350 килограммов. Беспилотник способен выполнять полеты на скорости в 110 километров в час и находиться в воздухе до 36 часов.


StarLiner стал вторым в мире сертифицируемым военным беспилотником после американского MQ-9B SkyGuardian, созданного компанией General Atomics для Королевских ВВС Великобритании. Этот аппарат 10-11 июля 2018 года успешно совершил трансатлантический перелет из США в Великобританию. Аппарат провел в воздухе чуть больше 24 часов, став первым в мире средневысотным беспилотником, перелетевшим через Атлантический океан.


Василий Сычёв

14.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
США
Швейцария
Продукция
Hermes 900
MQ-9 Reaper
Компании
Elbit Systems
General Atomics
Проекты
БПЛА
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