Американец создаст библиотеку чертежей печатаемого оружия. И это легально

Американский оружейник-любитель Коди Уилсон, в 2013 году создавший и испытавший первый в мире напечатанный на 3D-принтере пистолет, приступил к созданию библиотеки чертежей печатаемого стрелкового оружия. Как пишет Wired, библиотека заработает по адресу defcad.com. В нее планируется включить чертежи не только оружия, разработанного Уилсоном и его компанией Defense Distributed, но «стволов», созданием которых занимаются другие энтузиасты. В будущем любой человек на планете, если для него доступ к библиотеке не будет блокироваться местными властями, сможет скачать любой чертеж и использовать его для печати стрелкового оружия или фрезеровки некоторых его деталей на станке с числовым программным управлением.

Создание библиотеки стало возможным после того, как власти США пошли на мировое соглашение с Уилсоном по судебному разбирательству о свободе распространения информации. После испытаний напечатанного пистолета The Liberator в 2013 году (однозарядное пластиковое оружие калибра .380) Уилсон открыл сайт defcad.com и выложил на нем в открытый доступ чертежи этого оружия. После того, как число скачавших их перевалило за отметку в сто тысяч, Уилсон получил письмо от Государственного департамента США с требованием прекратить свободное распространение чертежей. В департаменте заявили, что энтузиаст нарушил положения правил международного оборота оружия — чиновники утверждали, что, выложив чертежи, Уилсон фактически занимался экспортом оружия без лицензии.

Вскоре после этого оружейник-любитель закрыл сайт defcad.com, а чертежи его оружия выложили на своем сайте основатели торрент-трекера The Pirate Bay. В 2015 году Уилсон подал на правительство США в суд. Он и его адвокаты указали в исковом заявлении, что, потребовав убрать чертежи The Liberator из сети, власти нарушили сразу два конституционных права энтузиаста — на владение оружием и свободу слова. Последнее, как утверждалось, заключается и в свободе распространения информации. В итоге в мае 2018 года Министерство юстиции США предложило Уислону мировое соглашение, которое тот принял. Это соглашение зафиксировано в документах суда.

В мировом соглашении Министерство юстиции США признало свободой слова распространение информации в интернете, включая чертежи оружия. Ведомство также пообещало внести соответствующие поправки в правила международного оборота оружия — измененные правила не будут считать экспортом оружия распространение чертежей на «стволы» калибром меньше .50 (за исключением автоматического и использующего для стрельбы безгильзовые боеприпасы). Кроме того, оборот такого оружия будет передан в ведение Министерства торговли США, в полномочия которого не будет входить регулирование распространения технической информации (включая чертежи) о стрелковом оружии.

Сайт defcad.com уже начал работать, однако на нем пока доступна лишь подписка на информационные сообщения. Когда именно планируется запустить библиотеку чертежей печатаемого оружия, Уилсон не уточняет. Чертежи стрелкового оружия на сайте будут доступны в формате CAD. Помимо печатаемого оружия в библиотеку включат и чертежи некоторых деталей, которые можно изготавливать на настольном станке Ghost Gunner, производством и продажей которого занимается Defense Distributed. Этот фрезерный станок позволяет изготавливать готовые рамки пистолетов Glock 19 и M1911 и нижние части ствольных коробок самозарядных винтовок AR-10 и AR-15 из заготовок.

В 2015 году американская консалтинговая компания ARES опубликовала доклад о развитии, распространении и применении печатаемого при помощи различного рода 3D-принтеров огнестрельного оружия. По оценке компании, хотя технология трехмерной печати и получает все большее распространение и становится доступнее для домашнего использования, оружие, создаваемое на 3D-принтерах в обозримой перспективе не будет представлять существенной угрозы для безопасности. Дело в том, что покупка огнестрельного оружия на «черном рынке» или создание его подпольными оружейниками пока еще обходится значительно дешевле печати пистолетов или винтовок из металла на 3D-принтерах, а относительно дешевое печатаемое пластиковое оружие обладает ничтожным ресурсом.

Василий Сычёв