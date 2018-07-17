Отряд кораблей Северного флота прибыл в Финский залив на парад
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с крейсером "Маршал Устинов" прибыл в Финский залив для участия в главном военно-морском параде, который пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.
"Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного крейсера "Орел", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков"… прибыл в акваторию Финского залива для подготовки и участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - говорится в сообщении.
Добавляется, что корабли заняли назначенные районы внешнего рейда Финского залива и ошвартовались. За время перехода из Баренцева в Балтийское море корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны, а также провели тренировки по прохождению проливов, тренировки по обмену сигналами в дневное и ночное время.
Уточняется, что в ближайшее время корабли приступят к тренировкам главного военно-морского парада.
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
17.07.2018 Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в Главном Военно-морском параде
17.07.2018 Ракетный крейсер и атомная подлодка прибыли в Финский залив на парад в честь Дня ВМФ
09.07.2018 Источник: подводный крейсер "Орел" будет участвовать в Дне ВМФ в Петербурге
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму
31.12.2011 Российский флот сегодня: итоги 2011 года