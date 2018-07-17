На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"
Новейшие украинские танки "Оплот" бесперспективны и не являются танками следующего поколения. Об этом заявил бывший командир танкового взвода ВСУ Алексей Бобовников.
Он пояснил, что Киев не перевооружает армию танками Т-84 "Оплот", потому что производящий эти боевые машины завод не способен выпускать более 10 танков в год в то время, как только одной танковой бригаде необходима сотня машин.
"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют", — сказал военный в интервью телеканалу "Эспрессо TV".
"Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк… Т-94", — добавил Бобовников.
16 июня сообщалось, что Украина провалилась на танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge. По словам военных, это связано с тем, что новейший танк Т-84 сломался в первый же день. Из четырех машин выстрелить смог только один "Оплот".
В минобороны Украины заявили, что последнее место на биатлоне связано с неопытностью команды.
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