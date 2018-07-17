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17.07.2018
Известия.ru

На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"

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Танк Т-84 "Оплот"
Танк Т-84 "Оплот".
Источник: 7th Army Training Command/Wikimedia.org

Новейшие украинские танки "Оплот" бесперспективны и не являются танками следующего поколения. Об этом заявил бывший командир танкового взвода ВСУ Алексей Бобовников.

Он пояснил, что Киев не перевооружает армию танками Т-84 "Оплот", потому что производящий эти боевые машины завод не способен выпускать более 10 танков в год в то время, как только одной танковой бригаде необходима сотня машин.

"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют", — сказал военный в интервью телеканалу "Эспрессо TV".

"Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк… Т-94", — добавил Бобовников.

16 июня сообщалось, что Украина провалилась на танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge. По словам военных, это связано с тем, что новейший танк Т-84 сломался в первый же день. Из четырех машин выстрелить смог только один "Оплот".

В минобороны Украины заявили, что последнее место на биатлоне связано с неопытностью команды.

 

15.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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2 комментария
№1
17.07.2018 12:05
Нет страны- нет промышленности-нет науки -нет танков.
0
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№2
17.07.2018 12:43
Цитата, q
Нет страны- нет промышленности-нет науки -нет танков.

остаточное прощевай радяньской импэрии с её промышленностью и наукой
0
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