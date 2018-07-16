Как ВВС Южной Кореи за "Медведями" гонялись

По данным крупнейшего информационного агентства Республики Корея "Рёнхап", в пятницу два российских военных самолёта четырежды пересекли границы опознавательной зоны южнокорейских систем ПВО. По словам представителя Минобороны Южной Кореи, российские самолёты - стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Минобороны России

В оборонном ведомстве Южной Кореи даже восстановили хронологию "вторжения" российских бомбардировщиков. Её представляет "Рёнхап".

Впервые Ту-95МС вошли в зону систем ПВО РК в 14:08 (по местному времени) с северной стороны острова Уллындо, а затем сразу же её покинули. Следующий заход российских бомбардировщиков был зафиксирован в 15:21 с востока, а спустя 24 минуты самолёты покинули зону с северо-западной части острова Чеджудо. В 16:08 Ту-95МС снова вошли в границы зоны обнаружения ПВО с северо-западной части острова Чеджудо и вылетели в 16:32. После этого в 17:36 бомбардировщики снова оказались в зоне обнаружения ПВО РК с восточной стороны озера Докдо и окончательно покинули её в 17:53.

Представитель южнокорейского оборонного ведомства сообщил, что в этом году российские самолёты несколько раз входили в воздушное пространство, контролируемое системами противовоздушной обороны Республики Корея, но это первый на их памяти случай, когда они нарушали границы опознавательной зоны системы ПВО четыре раза в день.

В связи с полётами российских военных самолётов в оборонное ведомство Южной Кореи был немедленно вызван для заявления протеста российский военный атташе Андрей Фалилеев. Как заявили в Минобороны Южной Кореи, подобный инцидент с Ту-95МС никак не способствует поддержанию стабильности на Корейском полуострове и северо-востоке Азии, поэтому Россия должна принять все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций.

Такая реакция Министерства национальной безопасности Южной Кореи немного удивляет. Накануне оборонное ведомство РФ сообщило о том, что два стратегических бомбардировщика осуществляли плановые полёты в нейтральной зоне над Жёлтым и Японским морями. При этом на некоторых участках воздушного пространства их сопровождали южнокорейские и японские истребители. Другими словами, официальный Сеул о полётах был предупреждён, при этом в воздушное пространство Южной Кореи российские стратегические бомбардировщики не входили.