Липецк выходит на 5-е поколение: скоро получит первые Су-57

Начальник Липецкого авиационного центра генерал-лейтенант Юрий Сушков сегодня поделился с журналистами информацией об обновлении авиационного парка. По словам генерала, в ближайшее время Липецкий авиацентр получит истребители 5-го поколения Су-57.

Минобороны России

Отмечено, что лётчики Липецка первыми освоят пилотирование истребителей такого типа после лётчиков-испытателей из 929-го ГЛИЦ Минобороны им.Чкалова. Государственный лётно-испытательный центр располагается в Ахтубинске.

Юрий Сушков:

Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолёт, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части ВВС. Мы получим его после них.

Замглавкома ВКС РФ (командующий ВВС России) генерал-лейтенант Юдин назвал липецких лётчиков лучшими лётчиками России, выполняющими боевые задачи, поставленные Минобороны РФ, в том числе и в Сирии.

Су-57, которые будут поставлены в Липецк, оснащены двигателями так называемого первого этапа. При этом испытания новейших истребителей с двигателями второго этапа уже начались.

Между тем стало известно, что аэродром Бесовец в Республике Карелия в рамках программы перевооружения получил очередную партию новейших истребителей поколения 4++ Су-35С. Речь идёт о пяти новейших самолётах для 159-го истребительного полка. По некоторым данным, самолёты совершили перелёт из Комсомольска-на-Амуре с несколькими промежуточными посадками – на военных аэродромах Новосибирской области и Пермского края. Официально информация именно об этих регионах промежуточной посадки с дозаправками на данный момент не подтверждена. В общей сложности Комсомольское-на-Амуре авиастроительное предприятие (КнААЗ) должно до конца года сдать 10 Су-35С.