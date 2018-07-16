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16.07.2018
Военное обозрение

Дорого и сердито. В США ищут пути для удешевления программы F-35

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Американская компания Lockheed Martin, которую всё чаще обвиняют в завышении стоимости истребителя 5-го поколения, ищет возможности для того, чтобы эту стоимость снизить. Так в LM решили усилить конкуренцию между компаниями, которые работают над созданием электронной начинки F-35. Речь идёт в первую очередь о производстве систем связи и электронных комплексов управления вооружениями.

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Вице-президент Lockheed Martin по контролю закупок в рамках программы F-35 Эрик Браньян:

Мы работаем над целевым показателем в 80 миллионов долларов для одной модели F-35A. Для этого одним из наиболее эффективных способов является проведение конкурса.

Ранее Браньян отмечал, что в LM пока не приняли окончательного решения по поводу перекомпоновки системы управления вооружениями, поставляемой в данный момент компанией BAE Systems, а также системы навигации и коммуникации Northrop Grumman.

На данный момент прорабатываются параметры конкурса, по результатам которого программа по созданию F-35 может стать несколько дешевле. Нужно отметить, что ранее чрезмерную стоимость программы F-35 раскритиковал президент США Дональд Трамп, заявив, что это гигантские траты из военного бюджета, которые будет непросто окупить.

Одним из направлений будущего возможного удешевления программы может стать принятие решения по бортовому радиолокационному комплексу AN/ASQ-239 для F-35. Комплекс предполагает интеграцию с F-18 и F-22. В BAE Systems на данный момент отказываются от комментариев по поводу того, собирается ли компания участвовать в мероприятиях по "удешевлению" бортовой РЛС и изменению её параметров.

Также поднят вопрос о необходимости удешевить программу, реализуемую Raytheon. Речь идёт о комплексе, который объединяет данные с шести электронно-оптических инфракрасных камер с последующим проецированием "картинки" на шлем пилота. Напомним, что сам шлем пилота F-35 оценивается в гигантскую сумму – до 700 тыс. долларов.

15.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
F-18
F-22
F-35
F-35A
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
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