Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что дислоцированная в Подмосковье Таманская мотострелковая дивизия завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты. Речь идёт о БМП-2М. Так, завершена приёмка партии БМП-2М в количестве нескольких десятков в рамках исполнения гособоронзаказа.
Минобороны РФ
Модернизированные бронемашины имеют обновлённый комплекс вооружений, включающий в себя пулемёт калибра 7,62 мм, автоматическую 30-мм пушку, АГС-17 с изменённым расположением, а также пусковые установки ПТУР "Корнет". Комплекс вооружений носит наименование "Бережок". Пуск ракеты через систему управления вооружениями оператор "Бережка" осуществляет непосредственно из боевого отделения.
БМП-2М отличают новейшие приборы для осуществления "панорамного" прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Для связи используется новая радиостанция Р-168-25У-2. Она реализует засекреченный вариант коммуникации, позволяющий предотвратить перехват и дешифровку радиоданных. Кроме того, радиостанция имеет защиту к радиоэлектронным помехам.
После получения модернизованной БМП противотанковых управляемых ракет бронемашина превратилась в достаточно эффективный инструмент для борьбы с танками и иной бронетехникой противника. БМП-2М с помощью "Корнета" способна поразить цель на расстоянии до 5 км.
Напомним, что ранее (ещё в 2005 году) Россия заключила контракт с Алжиром на модернизацию БМП-2. Именно алжирская эксплуатация этих машин дала Минобороны пищу для размышления: а почему бы модернизированной бронемашиной не начать перевооружать собственные мотострелковые формирования? И перевооружают.
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Так, завершена приёмка партии БМП-2М в количестве нескольких десятков в рамках исполнения гособоронзаказа.
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