Экс-премьер Пакистана рассказал о роли России в сфере безопасности
ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Обеспечение складывающегося порядка в сфере безопасности невозможно представить без такого важного игрока, как Россия, заявил бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.
"Россия потратила много лет, инвестируя в повышение своих военных возможностей и выстраивание партнерства с другими странами, в том числе с Китаем, а также с государствами Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Азиз, выступая в рамках 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.
Он подчеркнул, что "вне зависимости от ваших взглядов на восстановление и возвращение России (на мировую арену - ред.), крайне сложно представить обеспечение наметившегося порядка в сфере безопасности без участия таких важных игроков как Россия".
По его словам, протекционизм и военные союзы не смогут продвинуть человечество вперед, важно держать открытыми каналы для коммуникации со всеми сторонами, вовлеченными в ту или иную проблему. "Даже в самых сложных условиях не стоит отступать от диалога и дипломатии, это ключевой фактор решения региональных проблем", - отметил Азиз.
Он добавил, что в настоящее время Россия проводит собственную внешнюю политику и впервые за последние десятилетия довольно активно вовлечена в урегулирование ближневосточных вопросов.
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