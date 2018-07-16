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16.07.2018
РИА Новости

National Interest назвал "худший кошмар наяву" для НАТО

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ПТУР Корнет. Архивное фото
ПТУР Корнет. Архивное фото.
Источник: © Фото : Отдел информационного обеспечения ВДВ Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать "самым худшим кошмаром наяву для НАТО", пишет The National Interest.

"Похоже, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как практически каждый снаряд в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боевыми частями", - говорится в статье.

Так, подобными боеголовками оснащены снаряды ПТРК "Метис", а также ракеты "Атака", представляющие собой "довольно опасный потенциал", указывает автор материала.

Способность ПТУР поражать сравнительно небольшие цели на расстояниях более пяти километров значительно расширяет спектр возможностей вооруженных сил, подчеркивается в статье.

Одним из наиболее распространенных способов применения ПТУР является огонь с вертолета, пишет издание. Так, Россия использовала снаряд 9М120Ф (разновидность ПТУР "Атака". - Прим. ред.), оснащенный боевой частью комбинированного - фугасного и объемно-детонирующего - действия, с ударного вертолета Ка-50 для уничтожения боевиков в Сирии.

Автор публикации, в частности, выделил ракеты ПТРК "Корнет" - одни из "самых мощных и точных бронебойных" снарядов. По его словам, термобарические ракеты, наряду с возможностью отслеживать противника, делают "Корнет" мощным инструментом так называемой системы ограничения доступа (A2/AD), сдерживающей вражеские силы путем создания опасности для их дислоцирования или перемещения.

Эксперт также обратил внимание на высокую мобильность снарядов ПТРК "Корнет" и "Метис".

"Их можно транспортировать небольшими группами по два-три человека, поэтому при необходимости они могут выполнять функцию высокоточного оружия в случае нападения", - говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что подобные системы быстрее приводятся в боевую готовность по сравнению с артиллерийскими комплексами лазерного наведения. При этом такие комплексы не требуют дорогостоящего оборудования для лазера, пишет издание.

15.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Атака
Ка-50
Корнет
Метис ПТРК
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