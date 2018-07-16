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16.07.2018
Интерфакс-АВН

Германия рассчитывает на прогресс в ядерном разоружении после саммита РФ-США в Хельсинки - глава МИД ФРГ

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В Берлине предупреждают Трампа не идти на сделки с Москвой, которые могут навредить партнерам США

Берлин. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Германия позитивно рассматривает запланированную на 16 июля в Хельсинки встречу глав США и РФ, возлагает на саммит надежды в вопросе ядерного разоружения, заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Москвой. Поэтому это хорошо, что Вашингтон и Москва говорят друг с другом. Эта встреча стала бы прогрессом, если бы дала импульс ядерному разоружению", - сказал Х.Маас в интервью изданию "Бильд ам Зонтаг".

Вместе с тем глава МИД ФРГ подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не должен идти на договоренности с Россией, которые могли бы нанести вред партнерам Соединенных Штатов.

"Односторонние договоренности в ущерб собственным партнерам в итоге нанесут вред самим США", - подчеркнул Х.Маас.

Говоря о возможности непредсказуемых решений американского лидера, немецкий дипломат предупредил, что "тот, кто ошарашивает своих партнеров, рискует оказаться в итоге проигравшим".

15.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Финляндия
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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