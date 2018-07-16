Азербайджанская ракетная база

Журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Sean O’Connor "Spaceshot: Azerbaijan’s new missile base - 40.490297 N 049.594878 E" опубликовал сделанный 1 июня 2018 года спутниковый снимкок ракетной части вооруженных сил Азербайджана, которая была открыта 11 июня 2018 года в ходе церемонии с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. На вооружении данной ракетной части состоят недавно приобретенные Азербайджаном подвижные наземные ракетные комплексы - белорусско-китайский "Полонез" и израильский LORA, машины обеих комплексов выполнены на автомобильных шасси белорусского производства типов МАЗ и МЗКТ.

Сделанный 01.06.2018 спутниковый снимок новой ракетной части вооруженных сил Азербайджана близ селения Перекешкул в Абшеронском районе Азербайджана, оснащенной подвижными наземными ракетными комплексами "Полонез" и LORA (кликабельно) (с) DigitalGlobе (via Jane's)

Согласно спутниковому снимку, данная ракетная часть (видимо, ракетная бригада) дислоцирована близ селения Перекешкул в Абшеронском районе Азербайджана, в 20 км северо-западнее Баку (координаты 40.490297 N, 049.594878 E). Военный городок части занимает площадь около 50 гектаров, и на 1 июня находился в завершающей стадии строительных работ. Строительство ракетной части было начато в мае 2017 года. Согласно анализу в публикации, на территории части размещены ангары, вмещающие 14 пусковых установок ракетных комплексов "Полонез" и LORA. Также имеются два ангара ракетно-технической базы и защищенные полуподземные бункеры для хранения ракет.

Коммерческий спутниковый снимок сделан компанией DigitalGlobе.