Узбекская и российская армии: снова вечная дружба?
Россия и Узбекистан вновь встают на путь углубления отношений в сфере национальной безопасности?
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Ответом на этот вопрос могут стать очередные российско-узбекские военные учения. Пройдут они на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана. По последним данным, маневры с участием российских и узбекских военнослужащих должны пройти осенью этого года. Осенью же проходили российско-узбекские военные учения и в прошлом году.
Обсуждение вопроса проведения учений состоялось в ходе визита делегации Минобороны Узбекистана в Россию. Высокопоставленные узбекские военные посетили Самарскую и Оренбургскую области, где изучили опыт боевой подготовки общевойсковой армии ЦВО. При этом были достигнуты договорённости об углублении сотрудничества в сфере обороны.
Нужно отметить, что Узбекистан по решению тогдашнего президента страны Ислама Каримова покинул Организацию Договора о коллективной безопасности в 2012 году. С тех пор армия республики не участвует в совместных маневрах ОДКБ. Был период времени, в течение которого оказались фактически свёрнуты и двухсторонние военные контакты с Россией. Однако в последние годы наблюдается существенно возросший интерес официального Ташкента к сотрудничеству с РФ в различных сферах, включая и сферу безопасности. Принимают участие узбекские военные и в армейских играх.
Для справки: ВС Республики Узбекистан, по версии аналитиков Global Firepower, являются сильнейшими среди всех армий Центральной Азии. Расходы на оборону, заложенные в бюджете страны на 2018 год, составляют 4% ВВП. Это почти полтора миллиарда долларов. Численность армии Узбекистана на сегодняшний день составляет около 60 тысяч человек. При этом с января текущего года президент Шавкат Мирзиёв перевёл армию на новый вектор развития, подписав новый закон "Об оборонной доктрине".
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