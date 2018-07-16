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16.07.2018
ТАСС

Боевики на юго-западе Сирии сдали за сутки танк и зенитное орудие

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Сирийские боевики
Сирийские боевики с автоматическим гранатометом АГС-17 в Алеппо.
Источник: AFP 2018 / Miguel Medina

Отмечается также, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Боевики на юго-западе Сирии за минувшие сутки сдали один танк и одно зенитное орудие, а также большое количество боеприпасов. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации. Боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдан один танк, одна зенитная пушка, а также большое количество боеприпасов к танкам, артиллерийским орудиям, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты", - сказал Цыганков.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям. Представителями российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор. Жителям передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 т.

За прошедшие сутки через пункт пропуска Кфер-Шамс вышло 306 мирных жителей. В Восточной Гуте в свои дома возвратилось 106 человек.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.

13.07.2018
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