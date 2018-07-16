Боевики на юго-западе Сирии сдали за сутки танк и зенитное орудие
Отмечается также, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Боевики на юго-западе Сирии за минувшие сутки сдали один танк и одно зенитное орудие, а также большое количество боеприпасов. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации. Боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдан один танк, одна зенитная пушка, а также большое количество боеприпасов к танкам, артиллерийским орудиям, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты", - сказал Цыганков.
Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям. Представителями российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор. Жителям передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 т.
За прошедшие сутки через пункт пропуска Кфер-Шамс вышло 306 мирных жителей. В Восточной Гуте в свои дома возвратилось 106 человек.
Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
06.07.2018 Еще шесть. Россия продолжает вывод авиации с авиабазы Хмеймим
05.07.2018 Шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
02.07.2018 МО РФ: боевики в провинции Дераа отбирают продукты у мирного населения и мобилизуют детей
24.05.2018 Генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для СМИ по ситуации в Сирии
24.05.2018 Подготовленные специалистами РФ сирийские саперы начали разминирование лагеря Ярмук
10.05.2018 В Сирии прошел парад Победы
07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
18.04.2018 Прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО рассчитывают отправиться в город Дума 18 апреля