"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
"Роскосмос" и предприятия ракетно-космической отрасли страны совместно ищут возможности для максимального применения ракет-носителей "Ангара" в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в ракетно-космической отрасли.
"Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, "Роскосмоса", коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в Москве 11 июля", — рассказал один из собеседников агентства.
По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте госкорпорации "Агат". В совещании принимали участие генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического света "Роскосмоса" Юрий Коптев, зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев и другие специалисты.
По словам другого собеседника, это уже второе, но не последнее совещание, в ходе которого подыскиваются новые возможности для применения ракет "Ангара", снижения их себестоимости, налаживания серийного производства носителя. Третий собеседник рассказал агентству, что совещание в первую очередь было посвящено разработке программы финансового оздоровления "Центра Хруничева", который производит ракеты "Протон" и "Ангара".
В июне 2018 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного". Чиновник поставил задачу прекратить производство ракет-носителей "Протон" после выполнения имеющихся контрактов и поручил летать исключительно на "Ангаре".
"Центр Хруничева" является самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток более 23 миллиардов рублей. С 2014 года ему выдано 65 миллиардов рублей кредитных средств, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.
Семейство "Ангара" включает ракеты легкого, среднего и тяжелого класса. Работы над проектом ведутся почти четверть века. Ракеты "Ангара" стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Тяжелая "Ангара" должна заменить "Протон". При этом стоимость первой ракеты оценивается в 100 миллионов долларов, а второй — в 60 миллионов.
Для безубыточного производства требуется изготавливать шесть ракет "Ангара" в год, тогда как в действующей Федеральной космической программе до 2025 года прописано 14 пусков ракет "Ангара" — семи тяжелых и шести легких версий носителя. Количество пусков в интересах Минобороны неизвестно.
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
11.07.2018 В космос с автоматом Калашникова
04.07.2018 Полетали и хватит
25.06.2018 Рогозин ликвидирует конкуренцию внутри российской космической отрасли
25.06.2018 Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
14.03.2018 Еще полетаем
31.01.2018 Не счесть "Алмазов"
23.01.2018 Свои ребята
22.12.2017 Ракеты и люди
Сказано чётко и понятно! Развивать отечественные космодромы и программу Ангара, а он лезет куда-то в сторону......
Одного старта в любом случае мало для РН которою собираются пользовать в т.ч. и в пилотируемом варианте. Построить или переоборудовать один из стартов на "Байконуре" за казахский счёт - будет совсем не плохо.
ведь очевидно, что ракета - тупик.
На её основе не сделать сверхтяж.
да и для Федерации она не безопасна.
задрали уже с этой Ангарой.Уже ясно что её рассматривают как промежуточный этап, между закрытием "Протона" и началом эксплуатации нового носителя. Каким он будет - вопрос пока открытый. "Союз-5" - "НеоЗенит", в случае его появления стал бы точно таким же промежуточным этапом, но появившимся с большой задержкой в сравнении с "Ангарой". К этому времени он окажется в таком же положении относительно конкурентов что и "Ангара" сейчас. Зачем нам это надо...?
Сверхтяж - не фетиш. Обойдемся пока двухпусковой схемой или может быть вспомоществлением буксира с ТЭМом.
На её основе не сделать сверхтяж.Опять 25 с этим сверхтяжем ! Диапазон от 1,5 до 35 тонн... ну при чем тут сверхтяж ? Сколько вбухали в нее ? Больше 160 млрд. руб., а теперь она не нужна ??? А раньше чем думали ? Тем что не имеет аналогов думали ? Цели какие были ? Напомню: Замена тяжёлых ракет-носителей с токсичным топливом, комплекс полностью спроектирован и изготовлен в России, модульность, которая позволит упростить доставку готового изделия по железной дороге к месту старта и позволяет создать целое семейство РН: лёгкого класса (на базе 1-го модуля первой ступени с массой полезной нагрузки на низкой околоземной орбите 1,5 т), тяжёлого (до 35 т, состоящего из 7 универсальных ракетных модулей в составе первой ступени). За Байкал молчу.... Другое дело цена за 1 кг выводимого на орбиту груза.....
Уже ясно что её рассматривают как промежуточный этап, между закрытием "Протона" и началом эксплуатации нового носителя. Каким он будет - вопрос пока открытый. "Союз-5" - "НеоЗенит", в случае его появления стал бы точно таким же промежуточным этапом, но появившимся с большой задержкой в сравнении с "Ангарой". К этому времени он окажется в таком же положении относительно конкурентов что и "Ангара" сейчас. Зачем нам это надо...?раз решили делать ступень с крылышками, то Союз-5 с ними
выглядит совсем не плохо. От этого и плясать.
+экватор Филёв даст.
Следующий этап - перевод Союз-5 на метан.
Весь набор: многоразовость, метан, сверхтяж, средние нагрузки.
Мелкие нагрузки можно и Сарматом тягать. Заодно окупим затраты.
+ да, ТЭМ, без него у Маска не выиграть
раз решили делать ступень с крылышками, то Союз-5 с нимиЭти якобы "этапы" - равнозначны созданию совершенно нового изделия. Именно поэтому не реализовался "Байкал". Простое наделениие ангарского УРМа крылышками - не прокатило. Одноразовый и многоразовый носитель - это две разные идеологии конструирования.
выглядит совсем не плохо. От этого и плясать.
+экватор Филёв даст.
Следующий этап - перевод Союз-5 на метан.
+ да, ТЭМ, без него у Маска не выигратьТЭМ он хрош для перевозки грузов. Для пилотируемых полётов не удобен. Слишком медленный разгон у КА с электроракетными двигателями - которые он питает.
Эти якобы "этапы" - равнозначны созданию совершенно нового изделия. Именно поэтому не реализовался "Байкал". Простое наделениие ангарского УРМа крылышками - не прокатило. Одноразовый и многоразовый носитель - это две разные идеологии конструирования.да, нужно будет усиливать конструкцию ступени, чтобы выдерживала
поперечные нагрузки. Воздушный ТРД может быть ставить.
Хотя Буран и так садился.
Что мешает сейчас это заложить? Ничего. УРМ так и хотели,
просто испугались ответственности. Перебздели...
Нет здорового авантюризма. Болото.
Отработать схему на керосине, потом перевести на метан, если
будет целесообразно. Зачем отдельно ваять метановую РН?
Почему сразу не на Союзе-5 её обкатать?
ТЭМ он хрош для перевозки грузов. Для пилотируемых полётов не удобен. Слишком медленный разгон у КА с электроракетными двигателями - которые он питает.с чего хоть? Помню публикации, где срок полёта экспедиции
до Марса сокращается в ТРИ раза. С шести до двух месяцев.
Или около того.
да, нужно будет усиливать конструкцию ступени, чтобы выдерживалаНужно ставить более мощные двигатели чтобы компенсировать вес дополнительных и усиленных конструкций, более крупные баки чтобы эти двигатели питать. В конечном итоге получается другая ракета.
поперечные нагрузки. Воздушный ТРД может быть ставить.
Буран и так садился."Буран" не ступень.
Отработать схему на керосине, потом перевести на метан, еслиЭто не перевод - это создание новой ракеты.
будет целесообразно.
Почему сразу не на Союзе-5 её обкатать?Где метановые двигатели для него...?
Ещё и не известно - будет ли одобрена крылатая схема по итогам испытаний демонстратора или тоже придут к вертикальной посадке. Вертикалки проще, легче, высокая поперечная жесткость им не нужна.
Помню публикации, где срок полёта экспедицииНу а я Луну имел в виду, в первую очередь. На таком маршруте ТЭМ не катит.
до Марса сокращается в ТРИ раза. С шести до двух месяцев.
Кроме того, в тех публикациях, тоже помню, не оговаривались ни масса КА, ни тяга или удельная тяга двигателей. "Сферический конь..."
Ну и бюджет о котором мы забываем за прожектами:
https://naked-science.ru/article/sci/istochnik-byudzhet-roskosmosa-rezko
Статья от 30 мая - всё как и предсказали...