"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"

"Роскосмос" и предприятия ракетно-космической отрасли страны совместно ищут возможности для максимального применения ракет-носителей "Ангара" в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в ракетно-космической отрасли.

"Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, "Роскосмоса", коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в Москве 11 июля", — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте госкорпорации "Агат". В совещании принимали участие генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического света "Роскосмоса" Юрий Коптев, зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев и другие специалисты.

По словам другого собеседника, это уже второе, но не последнее совещание, в ходе которого подыскиваются новые возможности для применения ракет "Ангара", снижения их себестоимости, налаживания серийного производства носителя. Третий собеседник рассказал агентству, что совещание в первую очередь было посвящено разработке программы финансового оздоровления "Центра Хруничева", который производит ракеты "Протон" и "Ангара".

В июне 2018 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного". Чиновник поставил задачу прекратить производство ракет-носителей "Протон" после выполнения имеющихся контрактов и поручил летать исключительно на "Ангаре".

"Центр Хруничева" является самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток более 23 миллиардов рублей. С 2014 года ему выдано 65 миллиардов рублей кредитных средств, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

Семейство "Ангара" включает ракеты легкого, среднего и тяжелого класса. Работы над проектом ведутся почти четверть века. Ракеты "Ангара" стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Тяжелая "Ангара" должна заменить "Протон". При этом стоимость первой ракеты оценивается в 100 миллионов долларов, а второй — в 60 миллионов.

Для безубыточного производства требуется изготавливать шесть ракет "Ангара" в год, тогда как в действующей Федеральной космической программе до 2025 года прописано 14 пусков ракет "Ангара" — семи тяжелых и шести легких версий носителя. Количество пусков в интересах Минобороны неизвестно.