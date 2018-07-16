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16.07.2018
Lenta.ru

"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"

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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Плесецк
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Плесецк.
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

"Роскосмос" и предприятия ракетно-космической отрасли страны совместно ищут возможности для максимального применения ракет-носителей "Ангара" в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в ракетно-космической отрасли.

"Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, "Роскосмоса", коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в Москве 11 июля", — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте госкорпорации "Агат". В совещании принимали участие генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического света "Роскосмоса" Юрий Коптев, зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев и другие специалисты.

По словам другого собеседника, это уже второе, но не последнее совещание, в ходе которого подыскиваются новые возможности для применения ракет "Ангара", снижения их себестоимости, налаживания серийного производства носителя. Третий собеседник рассказал агентству, что совещание в первую очередь было посвящено разработке программы финансового оздоровления "Центра Хруничева", который производит ракеты "Протон" и "Ангара".

В июне 2018 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного". Чиновник поставил задачу прекратить производство ракет-носителей "Протон" после выполнения имеющихся контрактов и поручил летать исключительно на "Ангаре".

"Центр Хруничева" является самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток более 23 миллиардов рублей. С 2014 года ему выдано 65 миллиардов рублей кредитных средств, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

Семейство "Ангара" включает ракеты легкого, среднего и тяжелого класса. Работы над проектом ведутся почти четверть века. Ракеты "Ангара" стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Тяжелая "Ангара" должна заменить "Протон". При этом стоимость первой ракеты оценивается в 100 миллионов долларов, а второй — в 60 миллионов.

Для безубыточного производства требуется изготавливать шесть ракет "Ангара" в год, тогда как в действующей Федеральной космической программе до 2025 года прописано 14 пусков ракет "Ангара" — семи тяжелых и шести легких версий носителя. Количество пусков в интересах Минобороны неизвестно.

13.07.2018
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принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Бочкарев Олег
Рогозин Дмитрий
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9 комментариев
№1
16.07.2018 09:56
Допрыгается Рогозин с казахским Байтареком.....

Сказано чётко и понятно! Развивать отечественные космодромы и программу Ангара, а он лезет куда-то в сторону......
0
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№2
16.07.2018 10:15
"Байтерек" изначально и был запланирован под "Ангару". Лишь недавно его хотели переориентировать на "Сункар /Союз-5". Но идея этой РН не вышла за пределы эскизного проекта.
Одного старта в любом случае мало для РН которою собираются пользовать в т.ч. и в пилотируемом варианте. Построить или переоборудовать один из стартов на "Байконуре" за казахский счёт - будет совсем не плохо.
0
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№3
16.07.2018 10:53
задрали уже с этой Ангарой.
ведь очевидно, что ракета - тупик.
На её основе не сделать сверхтяж.

да и для Федерации она не безопасна.
0
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№4
16.07.2018 11:18
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
задрали уже с этой Ангарой.
Уже ясно что её рассматривают как промежуточный этап, между закрытием "Протона" и началом эксплуатации нового носителя. Каким он будет - вопрос пока открытый. "Союз-5" - "НеоЗенит", в случае его появления стал бы точно таким же промежуточным этапом, но появившимся с большой задержкой в сравнении с "Ангарой". К этому времени он окажется в таком же положении относительно конкурентов что и "Ангара" сейчас. Зачем нам это надо...?
Сверхтяж - не фетиш. Обойдемся пока двухпусковой схемой или может быть вспомоществлением буксира с ТЭМом.
0
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№5
16.07.2018 11:26
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
На её основе не сделать сверхтяж.
Опять 25 с этим сверхтяжем !  Диапазон от 1,5 до 35 тонн... ну при чем тут сверхтяж ? Сколько вбухали в нее ? Больше 160 млрд. руб., а теперь она не нужна ??? А раньше чем думали ? Тем что не имеет аналогов думали ? Цели какие были ? Напомню: Замена тяжёлых ракет-носителей с токсичным топливом, комплекс полностью спроектирован и изготовлен в России, модульность, которая позволит упростить доставку готового изделия по железной дороге к месту старта и позволяет создать целое семейство РН: лёгкого класса (на базе 1-го модуля первой ступени с массой полезной нагрузки на низкой околоземной орбите 1,5 т), тяжёлого (до 35 т, состоящего из 7 универсальных ракетных модулей в составе первой ступени). За Байкал молчу....  Другое дело цена за 1 кг выводимого на орбиту груза.....
+2
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№6
16.07.2018 11:44
Цитата, forumow сообщ. №4
Уже ясно что её рассматривают как промежуточный этап, между закрытием "Протона" и началом эксплуатации нового носителя. Каким он будет - вопрос пока открытый. "Союз-5" - "НеоЗенит", в случае его появления стал бы точно таким же промежуточным этапом, но появившимся с большой задержкой в сравнении с "Ангарой". К этому времени он окажется в таком же положении относительно конкурентов что и "Ангара" сейчас. Зачем нам это надо...?
раз решили делать ступень с крылышками, то Союз-5 с ними
выглядит совсем не плохо. От этого и плясать.
+экватор Филёв даст.

Следующий этап - перевод  Союз-5  на метан.

Весь набор: многоразовость, метан, сверхтяж, средние нагрузки.
Мелкие нагрузки можно и Сарматом тягать. Заодно окупим затраты.

+ да, ТЭМ, без него у Маска не выиграть
0
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№7
16.07.2018 11:52
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
раз решили делать ступень с крылышками, то Союз-5 с ними
выглядит совсем не плохо. От этого и плясать.
+экватор Филёв даст.

Следующий этап - перевод  Союз-5  на метан.
Эти якобы "этапы" - равнозначны созданию совершенно нового изделия. Именно поэтому не реализовался "Байкал". Простое наделениие ангарского УРМа крылышками - не прокатило. Одноразовый и многоразовый носитель - это две разные идеологии конструирования.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
+ да, ТЭМ, без него у Маска не выиграть
ТЭМ он хрош для перевозки грузов. Для пилотируемых полётов не удобен. Слишком медленный разгон у КА с электроракетными двигателями - которые он питает.
+1
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№8
16.07.2018 13:10
Цитата, forumow сообщ. №7
Эти якобы "этапы" - равнозначны созданию совершенно нового изделия. Именно поэтому не реализовался "Байкал". Простое наделениие ангарского УРМа крылышками - не прокатило. Одноразовый и многоразовый носитель - это две разные идеологии конструирования.
да, нужно будет усиливать конструкцию ступени, чтобы выдерживала
поперечные нагрузки. Воздушный ТРД может быть ставить.
Хотя Буран и так садился.

Что мешает сейчас это заложить? Ничего. УРМ так и хотели,
просто испугались ответственности. Перебздели...
Нет здорового авантюризма. Болото.


Отработать схему на керосине, потом перевести на метан, если
будет целесообразно. Зачем отдельно ваять метановую РН?
Почему сразу не на Союзе-5 её обкатать?
Цитата, forumow сообщ. №7
ТЭМ он хрош для перевозки грузов. Для пилотируемых полётов не удобен. Слишком медленный разгон у КА с электроракетными двигателями - которые он питает.
с чего хоть? Помню публикации, где срок полёта экспедиции
до Марса сокращается в ТРИ раза. С шести до двух месяцев.
Или около того.
0
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№9
16.07.2018 13:40
Цитата, Павел 1978 сообщ. №8
да, нужно будет усиливать конструкцию ступени, чтобы выдерживала
поперечные нагрузки. Воздушный ТРД может быть ставить.
Нужно ставить более мощные двигатели чтобы компенсировать вес дополнительных и усиленных конструкций, более крупные баки чтобы эти двигатели питать. В конечном итоге получается другая ракета.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №8
Буран и так садился.
"Буран" не ступень.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №8
Отработать схему на керосине, потом перевести на метан, если
будет целесообразно.
Это не перевод - это создание новой ракеты.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №8
Почему сразу не на Союзе-5 её обкатать?
Где метановые двигатели для него...?

Ещё и не известно - будет ли одобрена крылатая схема по итогам испытаний демонстратора или тоже придут к вертикальной посадке. Вертикалки проще, легче, высокая поперечная жесткость им не нужна.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №8
Помню публикации, где срок полёта экспедиции
до Марса сокращается в ТРИ раза. С шести до двух месяцев.
Ну а я Луну имел в виду, в первую очередь. На таком маршруте ТЭМ не катит.
Кроме того, в тех публикациях, тоже помню, не оговаривались ни масса КА, ни тяга или удельная тяга двигателей. "Сферический конь..."

Ну и бюджет о котором мы забываем за прожектами:
https://naked-science.ru/article/sci/istochnik-byudzhet-roskosmosa-rezko

Статья от 30 мая - всё как и предсказали...
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