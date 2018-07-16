Вероломство и одиночество ХАМАС

Израильское руководство призывают готовиться к новому витку противостояния

В начале июня нынешнего года были разрешены к публикации сведения о том, что группа арабских террористов готовила покушения против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и мэра Иерусалима Нира Барката. Кроме того, другая группа боевиков планировала атаковать здания, принадлежащие дипломатической миссии США в Иерусалиме и напасть на офицеров канадской армии, обучавших методам борьбы с террором сотрудников сил безопасности Палестинской национальной автономии (ПНА).

В марте нынешнего года на жизнь премьер-министра ПНА Рами Хамдаллу и главу палестинской разведки Маджида Фараджи было совершено покушение. За два километра от въезда в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Эрез" были заложены два взрывных устройства, из которых одно сдетонировало. Взрыв был достаточно мощным, но благодаря бронированным машинам Хамдаллы и Фараджи, в которых они обычно передвигаются, никто из них не пострадал. Хотя пять телохранителей палестинских чиновников высокого ранга получили легкие ранения. Похожий почерк израильские службы безопасности выявили и у планировавших покушение на министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Как и в случае Хамдаллы и Фараджи, боевики собирались взорвать на пути следования кортежа израильского министра мощную бомбу.

По данным израильских и палестинских спецслужб, в этих покушениях замешаны боевики различных террористических организаций, но без руки ХАМАС ("Исламского движения сопротивления") там точно не обошлось.

КРОВАВЫЙ ПОЧЕРК "ЧЕРНОЙ РУКИ"

На палестинской улице главным соперником ХАМАС десятилетиями остается ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины"). Эта организация была основана во второй половине 50-х годов в Кувейте. Официальным днем рождения ФАТХ считается 1 января 1965 года - день проведения первой террористической операции на территории Израиля.

ХАМАС был создан в середине декабря 1987 года на базе отделений египетской организации "Братья-мусульмане" ("БМ"; террористическая организация – запрещена в России. – "НВО") и "Палестинского исламского джихада в секторе Газа" (признана террористической в целом ряде стран мира. – "НВО"). Таким образом, формально ФАТХ старше чем ХАМАС. Однако предтечей боевого крыла хамасовцев, "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассама", была "Черная рука" (араб. аль-каф-аль-асуад) – арабская военизированная террористическая группировка, созданная в Палестине во время британского мандата в 1930 году сирийском шейхом Изз ад-Дин аль-Кассамом (1882–1935). Он стоял во главе этой организации до своей гибели от рук британцев в 1935 году. Военное крыло ХАМАС названо в его честь. "Черная рука" атаковала евреев и христиан. Террористические акты боевики этой организации проводили также и против арабов-мусульман, сотрудничавших с мандатными властями или продававших землю евреям. Так что террористический опыт "Черной руки" весьма пригодился ХАМАС.

С другой стороны, у ФАТХ – свое военное крыло, именуемое "Бригадами мучеников аль-Аксы". Эта палестинская военизированная группировка возникла в начале 2001 года. Квалифицируется как террористическая организация в Израиле, США, Канаде, странах Евросоюза и Японии.

Бронетанковые кулаки не способны эффективно противостоять партизанской и террористической тактике боевиков. Источник: IDF Spokesperson Unit / Wikimedia.org

Несмотря на все договоренности, время от времени достигаемые между ХАМАС, исламистской суннитской группировкой, и ФАТХ, организацией, объединяющей радикально и националистически настроенных палестинских арабов, оба формирования постоянно находятся в состоянии вооруженного противостояния. Апогей раздрая на палестинской улице пришелся на июль 2007 года, когда хамасовцы совершили в Газе переворот, перебили не успевших сбежать фатховских функционеров и захватили власть в секторе. Арабским государствам помирить враждующие стороны не удалось. В итоге лидеры одних мусульманских государств поддержали фатховцев, другие – хамасовцев.

Примечательно, что ХАМАС действовал террористическими методами не только против Израиля, но и против ФАТХ, а также государств, поддерживающих Рамаллу. Самым верным покровителем боевиков, захвативших власть в Газе, остается эмират Катар. Одновременно Доха – единственное государство с правителем-суннитом, которое не отказалось от спонсирования разномастных террористических организаций, нередко враждующих друг с другом. Известно, что Катар финансово поддерживает многие организации, признанные террористическими и запрещенные в России и ряде других государств. Доха оказывает активную поддержку и ХАМАС, который на сегодняший день признан террористической организацией многими странами.

Россия не признала ХАМАС террористической группировкой, но осуждает операции боевиков этой организации. В российской публицистике и в научных исследованиях ХАМАС (а также ливанская шиитская партия "Хезболла") обычно именуются "радикальными организациями". Именно такого названия они удостоились, например, в диссертации Виктории Вячеславны Горбатовой "Информационно-пропагандистская политика радикальных исламских организаций: на примере ХАМАС, "Хезболлы" и "Аль-Каиды" ("Аль-Каида" – террористическая организация, запрещена в России. – "НВО"), представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук и защищенной в МГУ имени М.В. Ломоносова в 2013 году. С другой стороны, в диссертации М.А. Тахера Джабера "Палестино-израильский конфликт на рубеже ХХ–ХХI вв. (1991–2017): поиски путей урегулирования", защищенной в Москве в Институте востоковедения в 2018 году, хамасовские боевики именуются террористами.

Хамасовцы не действуют на российской территории, хотя на сирийском театре военных действий Россия и ХАМАС оказались по разные стороны фронта. Газа поддержала своих полных единоверцев суннитов, которые выступают против правительства Башара Асада, в котором преобладают алавиты, близкие к шиитам. Тегеран поддержал Дамаск, попросивший хамасовсцев закрыть свои представительства на сирийской территории. Дважды просьбу повторять не пришлось – свою новую штаб-квартиру ХАМАС оборудовал в Дохе. Но Саудовская Аравия и ряд суннитских государств, оказав на Катар сильнейшее давление, заставили и Доху лишить хамасовцев гостеприимства. Новое пристанище для своей штаб-квартиры хамасовцы оборудовали в Алжире.

Не все однозначно в этих разборках. Тегеран продолжает поддерживать ХАМАС, хотя место главного "клиента" иранцев в секторе Газа прочно заняла упомянутая выше террористическая организация суннитского толка "Палестинский исламский джихад". Несомненно, противостояние Израилю нивелирует у его противников разногласия по любым вопросам.

Тем не менее, несмотря на практически полное прекращение отношений Иерусалима и Рамаллы, иранская тема остается в повестке дня как израильских, так и палестинских спецслужб. ПНА опасается непрекращающихся попыток Тегерана оказывать влияние на палестинцев в Иудее и Самарии. Эти территории находятся под совместным контролем израильских и палестинских спецслужб.

Израильская газета "Исраэль ха-йом" приводит слова одного из высокопоставленных представителей канцелярии Махмуда Аббаса о "достаточно тесном сотрудничестве израильских и палестинских служб безопасности, которое не афишируется".

Особое недовольство Рамаллы вызывает командующий отрядами "Аль-Кудс" (так по-арабски от ивритского слова "кодеш" – "святой" именуется Иерусалим) в составе иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касам Сулеймани, предоставляющий финансовую и военную помощь различным палестинским группировкам, не подчиняющимся ПНА. Для Иерусалима и Рамаллы опасность представляет стремление Сулеймани укрепить связи ХАМАС с "Хезболлой", которую Израиль, Египет, Лига арабских государств, Бахрейн, Соединенные Штаты, Канада, ряд других стран и организаций признали террористической группировкой.

"ХАМАС УБИВАЕТ МЕДЛЕННО"

Авторитетная саудовская газета "Аль-Оказ" в одной из своих публикаций, проводя параллель между ХАМАС и запрещенной в России и ряде государств террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), назвала палестинскую группировку террористической организацией, преступления которой превышают преступления ИГ. Газета обвинила ХАМАС в использовании палестинцев в качестве живого щита и призвала арабские государства вмешаться в ситуацию. Израильская англоязычная газета Jerusalem Post назвала эту публикацию "одной из самых критических статей о ХАМАСе, когда-либо обнародованных в королевстве". Действительно, нельзя пройти мимо такой допущенной властями сентенции саудовского журналиста: "ИГ убивает быстро, тогда как ХАМАС убивает медленно". "Возможно, придется ущипнуть себя, чтобы поверить в жесткую критику саудовской террористической группировки ХАМАС", – пишет Jerusalem Post. И все-таки "щипать" себя журналистам израильской англоязычной газеты не стоит, ибо в той же статье саудовский автор, вероятно, испугавшийся собственной смелости, именует хамасовскую группировку "двойным агентом Дохи и Тель-Авива".

Беспрецедентная критика саудовцами ХАМАС и помощи этой группировке со стороны Катара едва ли не слово в слово совпадает с оценкой министра просвещения Израиля Нафтали Бенета. По его словам, "ХАМАС цинично и трусливо использует для своих целей школы и больницы, но если вы хотите остановить его – нужно прежде остановить Катар, который финансирует ХАМАС, оплачивая ежедневные убийства израильских детей и детей сектора Газы".

Хамасовцы не отказались от попыток прорыва границы Израиля со стороны сектора Газа. Однако руководство ХАМАС отдает себе отчет в том, что на подобное откровенное вторжение будет дан очень жесткий ответ ЦАХАЛ. Причем в таком случае мировое общественное мнение, хотя и не встанет на сторону Иерусалима, мощь его "возмущения" ответом со стороны Израиля все-таки будет "смазана". Как бы там ни было, штурм границы мало похож на мирную демонстрацию.

Поэтому в Газе изобрели новое в буквальном смысле огненное, но не огнестрельное оружие, использование которого на первый взгляд может показаться детской забавой. За последние месяцы, используя розу ветров, направленную летом из Газы в сторону Израиля, молодые жители сектора запускают на территорию последнего воздушных змеев с горючей жидкостью и нередко с прикрепленными к ним взрывными устройствами. При приземлении такие "огненные игрушки", преодолевая иногда немалые расстояния от забора безопасности, поджигают высаженные лесные угодья и сельскохозяйственные культуры. Израильские дроны сбивают какое-то количество "огненных змеев", но эффективного оружия против них пока не разработано. Пожарные команды в приграничном районе работают на пределе возможностей. Если же ЦАХАЛ начнет атаковать банды юнцов, которые, оставаясь на территории Газы, только собираются запустить "огненных змеев", то негодованию мировой общественности не будет предела. Одновременно продолжаются и ракетные обстрелы Израиля. Этим занимаются как мелкие салафитские группировки, не признающие власть ХАМАС и бросающие вызов этой организации, так и сами хамасовцы.

Авторитетный израильский военный эксперт Йоси Мельман пишет в одном из июльских номеров газеты "Маарив" в статье "Война с Хамасом может начаться в любой момент": "...израильская реакция на действия хамасовцев весьма осторожна, ЦАХАЛ прилагает усилия, чтобы в ходе нанесения воздушных ударов не было человеческих жертв".

И тем не менее терпение Израиля дошло до предела. Член военно-политического кабинета, министр разведки и транспорта Исраэль Кац заявил: "Инфраструктура ХАМАС будет уничтожаться до тех пор, пока обстрелы не прекратятся. ХАМАС заплатит высокую цену за запуск каждого "огненного змея" и за каждую ракету, как и за любое нарушение суверенитета Израиля. На тишину Израиль ответит тишиной, на огонь – огнем".

Примечательно, что тот же Исраэль Кац с целью улучшить экономическое положение жителей Газы несколько лет проталкивал идею построить в секторе искусственный остров и морской порт. Весьма показательно, что эту идею, по сути, поддерживал и начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал Гади Айзенкот. Понятно, что такой проект имеет стратегическое значение, и в случае превращения его хамасовцами в военно-морской объект, безопасности Израиля может быть нанесен серьезный ущерб. Среди других проектов, разработанных Иерусалимом, были создание индустриальной зоны для трудоустройства населения Газы и даже строительство порта на Кипре, контролируемого международными наблюдателями.

Страдания же, которые испытывают жители Газы, ХАМАС воспринимает в качестве "блаа" – испытания, посланного им Всемогущим, лишь пройдя которое, они в итоге удостоятся жизни в раю. Отсюда проистекает готовность ХАМАС жертвовать сотнями и даже тысячами человек в каждом военном столкновении с израильтянами.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман неоднократно заявлял, что улучшить экономическое положение жителей сектора Газа невозможно, пока там у власти находится ХАМАС. Действительно, львиная доля средств, поступающих в сектор от гуманитарных организаций, арабских государств и Израиля идет на развитие военной инфраструктуры.

По данным упоминавшейся саудовской газеты "Аль-Оказ", за последние три года Эр-Рияд и Абу-Даби инвестировали в Газу более 120 млн долл. в качестве гуманитарной помощи, но деньги пошли на строительство подземных тоннелей для контрабанды оружия и проведения диверсий.

ВИТКИ ПРОТИВОБОРСТВА

Несомненно, сегодня Израиль стоит перед серьезным вызовом. "Однако, судя по всему, – пишет в Jerusalem Post бригадный генерал запаса Лиор Акерман, возглавлявший отдел в ШАБАКе, – израильская военная и политическая элита не воспринимает всерьез всю глубину и масштабы проблемы, с которой предстоит столкнуться ЦАХАЛ уже в самом скором времени".

Бывший контрразведчик имеет в виду не спонтанные атаки и даже не периодические обстрелы поселений, окружающих Газу. По его мнению, "проблема – ХАМАС, жестко структурированная, крайне идеологизированная, дисциплинированная структура, в которой все подчинено одной цели – войне с Израилем".

Замечу, что свою статью генерал запаса Акерман назвал весьма выразительно "Следующая война Израиля". В ней он выражает убеждение в том, что в 2014 году операция "Нерушимая скала" была инициирована ХАМАС, который обрушивал на Израиль тысячи ракет, похищал военнослужащих, обстреливал прилегающие к сектору поселения. Акерман сетует в связи с тем, что Иерусалим не проявляет инициативу в подавлении любой террористической активности хамасовцев.

"В то время, как наши лидеры бесконечно обсуждают политические проблемы, – обращает внимание Лиор Акерман, – злейший враг Израиля неустанно готовится к следующей войне". Бесспорно, опытный контрразведчик прав – ХАМАС усиливается с каждым годом. Но на сегодняшний день его мощь не идет ни в какое сравнение с мощью ливанской "Хезболлы", превратившейся фактически в армию.

Что же касается Израиля, то его военные возможности превосходят на несколько порядков потенциал не только всех враждебных ему террористических группировок, но и армий вероятных противников. Однако понятно, что война с мощной террористической организацией, а тем более сразу с несколькими "близкородственными" группировками, да еще поддержанными теми или иными государствми, приведет к огромному напряжению сил страны и значительному количеству жертв. Израиль победит, но победа может оказаться Пирровой! В этой связи весьма актуально звучат слова генерал-майора запаса Таля Руссо: "Мы можем одержать победу над палестинским терроризмом сегодня, но эта победа всегда будет временной". Таль Руссо, занимавший посты командующего Южным военным округом, главы Оперативного управления ЦАХАЛ и командира Штаба глубины армии (другое название – Штаб дальнего стратегического воздействия), знает не только ситуацию в Газе, но и военно-политические возможности Израиля.

Для уничтожения власти ХАМАС в Газе ЦАХАЛ понадобится совсем немного времени. Но дальнейшая политическая перспектива сектора в этом случае не просматривается. На новую оккупацию Газы Иерусалим, конечно же, не пойдет – себе дороже. Летом 2005 года Израиль осуществил односторонний выход из Газы, а уже в декабре 2008 года произошло первое крупное столкновение, приведшее к операции "Литой свинец". Через четыре года, в ноябре 2012 года, последовала операция "Облачный столб", а летом 2014 года – "Нерушимая скала".

Египет наотрез отказался присоединять к себе мятежный под любой властью регион, хотя до 1967 года сектор входил в его состав. Остается ПНА, формально не утратившая власть в Газе. Но для ХАМАС примирение с ФАТХ не многим менее проблематично, чем "замирение" с Израилем. Разговоров – много, толку никакого!

"Обе стороны, – пишет Йоси Мельман в газете "Маарив", имея в виду Израиль и Газу, – не хотят серьезных военных действий. Противостояние между Израилем и Газой будет продолжаться в нынешнем формате. Обе стороны хотят пережить лето без нового серьезного витка насилия".

Проблема в том, что "нынешний формат", повторяющийся с разной периодичностью, весьма неустойчив. ХАМАС, откровенно призывающий к уничтожению Израиля, может пойти на совершение терактов с большим количеством жертв, на усиление ракетных и минометных обстрелов. И тогда новую эскалацию противостояния остановить не удастся.

Захар Гельман – доктор химических и философских наук, профессор. Иерусалим