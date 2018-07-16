Музей ВВС в Монино: перенести нельзя оставить

На минувшей неделе вновь со всей остротой встал вопрос о переносе экспонатов Центрального музея ВВС России в Монино в парк "Патриот" в Кубинке. Два года назад СМИ сообщали уже о таких намерениях военного ведомства, но процесс, как говорится, не пошел.

И вот 6 июля с.г. ТАСС сообщил со ссылкой на директора музея в Монино Александра Гончарова, что в музей приезжала комиссия главкомата Воздушно-космических сил (ВКС) РФ для оценки возможности перемещения части экспонатов в парк "Патриот". "Был соответствующий документ, комиссия приезжала. О результатах работы они не докладывали", - приводило слова директора агентство.

Забегая вперед, отметим, что 9 июля уже в "Коммерсанте" выходит статья, в которой данная информация подтверждается. По информации авторов статьи, заместитель главкома ВКС РФ Сергей Мещеряков официально уведомил директора Центрального музея ВС РФ Александра Никонова о том, что Минобороны "прорабатывает предложения о передислокации авиационной техники" из подведомственного ему Музея ВВС в Монино. "В качестве места новой дислокации указан парк "Патриот" в Кубинке", – указывается в издании.

При этом в материале ТАСС особо отмечалось, что в настоящее время возникла правовая коллизия, связанная с принадлежностью территории музея и находящихся на ней зданий и сооружений, с одной стороны, и самих экспонатов – с другой. "Экспонаты принадлежат Государственному музейному фонду – Министерству культуры РФ. Никакого отношения летательные аппараты музея в Монино к Минобороны не имеют. Территория же и здания музея принадлежат Минобороны", – пояснил Александр Гончаров в беседе с ТАСС. В этой связи красноречиво высказался по существу вопроса один из пользователей ресурса, на котором была размещена информация со ссылкой на материал ТАСС от 6 июля: "Похоже, их интересует исключительно "правовая коллизия", а не большая вероятность потерять и/или необратимо испортить самолеты при перевозке".

Два дня спустя, 8 июля, ТАСС вновь публикует материал на данную тему, в котором приводится комментарий пресс-службы МО РФ. Суть его в том, что, дескать, "комиссия ВКС России с 2016 года на регулярной основе осуществляет оценку состояния экспозиции музея, круглогодично находящуюся под открытым небом и подвергающуюся неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов". "По результатам данной работы вырабатываются предложения по необходимым мерам для обеспечения сохранности воздушных судов, возраст большинства из которых превышает 50 лет, для будущих поколений", – приводит слова представителей МО РФ агентство.

Однако такой комментарий вызывает больше вопросов, чем снимает их. Почему комиссия "на регулярной основе осуществляет оценку состояния экспозиции музея" только с 2016 года? Раньше состояние экспозиции, круглогодично находящейся "под открытым небом" и подвергающейся "неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов", вопросов не вызывало? Почему именно с 2016 года понадобилось оценивать техническое состояние находящихся в музее летательных аппаратов? Не потому ли, что, как отмечалось выше, именно тогда и заговорили о наличии распоряжения о подготовке переноса самолетов и вертолетов в "Патриот"?

"НВО" обратилось за комментариями в пресс-службу МО РФ, но на момент сдачи номера в печать их не последовало.

Напомним, что музей в Монино был создан по приказу Главнокомандующего ВВС СССР № 209 от 28 ноября 1958 года и с 22 февраля 1960 года работал как музей-выставка авиатехники при Краснознаменной Военно-воздушной академии, располагавшейся ранее в Монино. Статус федерального государственного (бюджетного) учреждения культуры музей получил в 2001 году, после чего и обрел свое нынешнее наименование.

Сегодня это объект не только национального, но и мирового значения. "Я был в 30 авиационных музеях мира. Слышал, что в Монино есть такой. Я ко всему был готов, но то, что я здесь слышал и видел, меня просто потрясло. Это самая интересная, самая крупная коллекция самолетов. Это просто фантастика", – приводились слова ирландского журналиста Поля Делффи на старом сайте музея (www.monino.ru)

И действительно, Центральный музей ВВС России в Монино считается по величине и богатству экспонатов вторым авиационным музеем в мире (после Музея ВВС США) и крупнейшим в Европе. Он насчитывает несколько десятков тысяч единиц хранения, включая около 200 различных летательных аппаратов и более 2,5 тыс. образцов вооружения. Есть здесь и коллекции особые, например – коллекция знаков отличия (несколько тысяч единиц хранения!) и художественный фонд. Музею принадлежит также огромный архив документов, фото- и киноматериалов, плюс научная библиотека и знаменный фонд. В коллекции музея – десятки памятников науки и техники РФ.

Куда все это собираются (если действительно собираются) перевозить и во что это обойдется бюджету (ведь не за личные же средства руководство Минобороны будет это делать)? Да и многие экспонаты, по оценкам экспертов, просто не переживут такой переезд. Если же будут перевозить не все, а только самые "лакомые кусочки", то зачем разрушать коллекцию мирового уровня, собиравшуюся десятилетиями? В итоге выйдет, что полноценной единой коллекции уже не будет, а две половинки будут разбросаны по разным концам Подмосковья! Где здесь логика?!

Удивляет и то, что все действия осуществляются МО РФ в формате какой-то тайной спецоперации. Разве вопрос о судьбе авиационного музея – это вопрос нацбезопасности, которому присвоен гриф секретности? Почему не делать все открыто? Тогда и спекуляций на эту тему не возникло бы. А их, кстати, в некоторых изданиях появилось уже хоть отбавляй.

С другой стороны, если МО РФ действительно беспокоит сохранность "воздушных судов, возраст большинства из которых превышает 50 лет, для будущих поколений", то почему бы не выделить средства на модернизацию инфраструктуры музея в Монино. А что, если на парк "Патриот" затрачены, как ранее сообщалось в СМИ, несколько десятков миллиардов рублей, то почему бы не выделить монинскому музею хотя бы 10–20% от этой суммы? Или же если военному ведомству все это в тягость, то просто передать музей на баланс городского поселения Монино, глава которого, Михаил Зубков, заявил "Коммерсанту": "Мы готовы даже забрать музей во всем том виде первозданном, который есть, в муниципалитет и содержать его за наш счет".

Запятая в заголовке этой статьи отсутствует не просто так. Дело в том, что пока непонятно, где же ее все-таки надо ставить. Предлагаем сделать это тем (или тому?), от кого зависит судьба музея и его уникальных экспонатов. Главное здесь – не ошибиться. Во имя тех самых будущих поколений. Они этого, мягко говоря, не поймут.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"