НАТО намерено побеждать в атмосфере и в космосе

Руководство блока разработало первую стратегию применения ВВС

Впервые за все время своего существования с 1949 года НАТО разработало стратегию действий объединенных военно-воздушных сил на настоящем этапе и в перспективе, хотя, как отмечается в пресс-релизе, посвященном появлению данного документа, в течение многих десятилетий именно авиация играла определяющую роль в обеспечении коллективной безопасности альянса и в урегулировании возникающих кризисных ситуаций. Текст стратегических указаний военного руководства альянса подчиненным, объемом всего лишь 11 страниц, под названием "Стратегия объединенных воздушных сил" (Joint Air Power Strategy) был опубликован на сайте блока 26 июня.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, объясняя необходимость появления Стратегии, заявила: "В течение почти 70 лет воздушные силы были краеугольной составляющей военных возможностей НАТО. Начиная со сдерживания Советского Союза во время холодной войны и до проведения операций на Балканах в 1990-х годах, а также в боях с международным терроризмом в пустынях Афганистана ВВС обеспечивали защиту наших людей и достижение наших политических целей". Она также отметила, что руководство блока предпринимает ряд мер, направленных на повышение боеготовности его ВС, и что "новая Стратегия поможет обеспечить гарантию того, что объединенные ВВС (ОВВС) будут оставаться силами мирового класса, обладать необходимой гибкостью и готовностью к разрешению любых непредвиденных ситуаций".

В Стратегии рассматриваются современные и будущие условия, в которых придется действовать союзным войскам. В ней признается, что период свободного действия авиации НАТО, продолжавшийся несколько десятилетий, окончился. Отмечается, что современные системы ПВО, а также системы и средства РЭБ и кибервойны могут оказать существенное влияние на эффективность проведения операций подразделениями ВВС. Поэтому, указывается в документе, силы спецназначения, военно-морские силы и кибервойска должны в полном объеме обеспечивать ВВС разведывательной информацией, данными по целеуказанию и оценками результатов нанесенных ударов.

УГРОЗЫ, ВЫЗОВЫ И ЗАДАЧИ

Главный раздел Стратегии именуется "Безопасность и оперативные условия". В нем указывается, что в настоящее время блоку ВС НАТО приходится сталкиваться с угрозами и вызовами, исходящими от государственных и негосударственных структур, от армий различных государств и вооруженных террористических формирований, а также с гибридными угрозами и кибератаками вероятных противников. На современном этапе эти вызовы и угрозы стали более разнообразны, сложны и обрели быстро меняющийся характер. Такого не наблюдалось ни в один из периодов после окончания холодной войны. Возникающая крайне многополярная ситуация весьма осложняется и ростом простоты доступа к технологиям, появлению у противников возможностей по предотвращению или ограничению доступа войск НАТО в различные регионы, средств и методов снижения их маневренности, а также наличием у противостоящих сторон систем и средств уничтожения сетей управления ВС блока.

В будущем, отмечается в документе, угрозы и вызовы обретут транснациональный и многокоординатный характер и, по всей вероятности, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-атлантическом регионе. Более того, впервые со времен окончания холодной войны объединенные войска НАТО должны обладать необходимыми возможностями по ведению боевых действий против любого из государств-изгоев. В связи с этим в оперативной обстановке будущих боевых действий не может быть гарантировано обеспечение превосходства в воздухе как на начальном этапе столкновений, так и его сохранение в последующем, если такового в какой-то момент все-таки удастся добиться.

В перспективе, утверждают стратеги НАТО, различные ТВД будут все более взаимосвязаны друг с другом. И эта взаимозависимость с течением времени будет только расти. Поэтому ОВВС должны в максимальной степени обладать необходимыми возможностями по проведению операций в складывающихся условиях многополярной боевой обстановки и приспосабливаться к ее изменениям. Это потребует от руководства НАТО обеспечить гибкое и совместное использование подразделений ВВС, которые должны иметь необходимые возможности для эффективной интеграции с войсками, действующими на других ТВД.

Подразделения ОВВС, говорится в Стратегии, должны обладать боевыми возможностями, которые позволят им эффективно решать свои задачи в любых условиях местности и окружающей обстановки. Разработка, размещение и объединение баллистических и крылатых ракет противника, средств ПВО, а также систем кибер- и радиоэлектронного нападения приведут к изменению динамики проведения воздушных операций, которые в недавнем прошлом могли проводиться в более благоприятных условиях. Войска блока должны быть способны к ведению боевых действий, несмотря на существование у противоборствующей стороны указанных оперативных возможностей и их дальнейшего расширения, что может привести к изменению условий проведения операций ВВС блока от благоприятных до предельно неприемлемых.

В будущих воздушных сражениях будет принимать участие огромное количество авиатехники ВВС противостоящих сторон. Это неизбежно поставит на повестку дня вопрос о необходимости решения задачи определения принадлежности самолетов, ведущих воздушные бои и оказывающих поддержку сухопутным войскам, то есть доведения систем опознавания "свой-чужой" до самого высоко уровня совершенства. Самолеты военной и гражданской авиации действуют в едином воздушном пространстве, поэтому интеграция и координация их функционирования остается важнейшей задачей в плане снижения риска нанесения ударов по гражданским самолетам в ходе воздушных операций и обеспечения безопасности их полетов. Кроме того, ОВВС должны быть способны адаптироваться к изменению международных норм обеспечения безопасности полетов, но при этом им необходимо учитывать национальные интересы как союзников, так и стран, являющихся партнерами НАТО. Поскольку тенденция ведения в ходе вооруженных конфликтов воздушных боев над густонаселенными жилыми районами будет только нарастать, а процессы урбанизации будут и дальше вести к появлению все большего числа мегаполисов, обеспечение точного фиксирования координат целей и нанесение по ним ударов самой высокой точности становится крайне актуальной задачей ВВС.

Развитие технологий создает благоприятные возможности более широкого и эффективного использования странами НАТО электромагнитного спектра. Однако сегодня все более возрастает риск использования электромагнитных излучений (ЭМИ) враждебными сторонами в своих целях и расширяются возможности по подавлению ЭМИ в очень широком диапазоне волн. Кроме того, противники НАТО будут вести весьма интенсивную борьбу с боевыми информационными системами, использовать активные постановщики помех и пассивные датчики различного назначения с целью противодействия проведению операций ВС союзников. Все это потребует разработки новых подходов к снижению уязвимости спектра ЭМИ, используемого членами блока.

В ближайшей и отдаленной перспективе успешное применение подразделений ВВС будет в значительной мере определяться существованием устойчивых, защищенных и безопасных систем управления, связи и передачи данных, которые позволят применять подразделения ВВС с максимальной степенью эффективности. Развернутые на ТВД или действующие дистанционно подразделения ВВС, а также операции по обеспечению их действий будут осуществляться на базе постоянно расширяющейся сетевой инфраструктуры, которая должна быть должным образом защищена от всех видов кибератак. Защита каналов этой инфраструктуры так же важна, как и защита ее физических компонентов. Кроме того, подразделениям будет необходимо обеспечить требуемую защиту от действий противника, направленных на манипулирование данными и информацией. Соответствующие службы должны быть способны оценивать и верифицировать данные, чтобы обеспечить гарантию того, что они точны, надежны и получены из достоверных источников.

Интеграция ОВВС НАТО с космическими и киберподразделениями ВС стран-союзников, утверждают авторы Стратегии, и обеспечение их тесного взаимодействия позволит в значительной степени снизить их уязвимость. По данной причине развитие ВВС должно осуществляться именно в этом направлении.

В остальных разделах новых стратегических куплетов НАТО указываются общие направления развития и использования ОВВС, а также отмечается необходимость приведения военной доктрины НАТО в соответствие с разработанной Стратегией. Однако какие-то конкретные формулировки, строго определяющие задачи по модернизации этого вида ВС стран, которые должны решать руководители различного уровня, в Стратегии не указаны. Не прописаны в ней и конкретные сроки реализации рекомендаций по трансформации ВВС. Документ носит декларативный и рекомендательный характер. Большая его часть посвящена вопросу важности координации и взаимодействия ВС стран - членов альянса и необходимости поиска ответных мер на угрозы военного, политического и гибридного характера.

Некоторые эксперты отмечают, что отсутствие в Стратегии внятных формулировок является следствием неразберихи, которая сегодня царит в НАТО. У военных руководителей блока нет ясного представления о том, как им следует действовать в условиях изменившейся геополитической обстановки. Кроме того, недостаточная определенность их позиций связана и с противоречиями между США и Европой в оборонной сфере.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – РОССИЯ

В Стратегии развития ОВВС НАТО не упоминаются источники угроз. Но и без того очевидно, что главным противником блока является Россия. В недавнем интервью телерадиокомпании Deutsche Welle генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс принял "самые масштабные меры по укреплению коллективной обороны со времен окончания холодной войны" в связи с политикой Москвы. По его словам, альянс воспринимает как угрозу появление у РФ оружия нового поколения.

Российские аналитики полагают, что Запад действительно обеспокоен возросшей военной мощью России, которая в определенной степени ослабила позиции НАТО в воздушном и космическом пространствах. По их мнению, негативную реакцию НАТО вызывают в первую очередь российские гиперзвуковые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ.

Новая Стратегия ОВВС НАТО представляет угрозу для России, поскольку предусматривает формирование военно-космических сил с выводом на боевое дежурство, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. "Мы понимаем эту Стратегию как команду на формирование военно-космической компоненты НАТО с выводом на боевое дежурство, это, безусловно, несет угрозу", – сказал Кондратьев. По его словам, Россия будет учитывать это решение при принятии мер по обеспечению нацбезопасности. "Россия давно знала об этих "поползновениях", и в частности президент России озвучил в послании Федеральному собранию наши возможности по предотвращению этих угроз. Мы не движемся в сторону количественного параметра, как это было во времена холодной войны, мы движемся в сторону качественного изменения наших воздушно-космических сил", – подчеркнул парламентарий. Он также отметил, что задача России "быть на шаг впереди", чтобы угроза со стороны НАТО "не была усилена в отношении нашей страны и государств – членов ОДКБ".

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что новая Стратегия свидетельствует о намерении альянса размещать свою авиацию вблизи границ России. "Понятно, что речь идет о том, что необходимо оборудовать базы для размещения самолетов и взлетно-посадочные полосы, вот о чем эта Стратегия говорит – будут вокруг Российской Федерации строить аэродромы, новые самолеты и размещать их в непосредственной близости от наших границ. Российской Федерации не нужно впадать в панику, (вступать) в гонку вооружений: системы С-400, С-500 работают, разработки хорошие, поэтому мы способны себя защитить", – заявил Шерин.

Эксперт Российского института стратегических исследований Григорий Тищенко отметил, что главный вопрос, который затрагивает концепция новой военно-воздушной стратегии НАТО – глобальные интересы США. "Это первый документ такого рода со дня основания альянса в 1949 году. В нем декларировано, что ВВС должны иметь потенциал для проецирования силы практически в любой точке мира и возможность преодолевать системы ПВО, достигая превосходства в воздухе", – подчеркнул политолог. Он обратил внимание, что впервые в этом документе есть призыв к тому, чтобы ОВВС НАТО действовали в совокупности с силами всех союзных государств, а также сотрудничали с гражданской авиацией. "К такому тесному взаимодействию альянс подталкивают США", – сказал специалист.

Он также подчеркнул, что значительные ассигнования, выделяемые США на Европейскую инициативу сдерживания, идут на развитие ВВС. "В странах, близких к границам России, например в Прибалтике, активно модернизируют аэродромы для более быстрой передислокации сил в случае конфликта с РФ, а в рамках программы "Балтийский страж" уже осуществляется воздушное патрулирование. К системам ПВО, развернутым в этом регионе, будут также привлекать Швецию и Финляндию. Таким образом, следует ожидать более активного наращивания вооруженных сил у границ нашей страны", – констатировал Тищенко и добавил, что "с военной точки зрения у США во всех документах главный противник – Россия, и все их военное строительство фактически настроено на противодействие нашей стране".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"