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16.07.2018
Известия.ru

Вождение танка под водой. Видео 360°

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Танк Т-80У. Архивное фото
Танк Т-80У. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Экипажи танков Т-80У выполняют одно из сложнейших упражнений боевой подготовки — подводное вождение. В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолеют искусственную водную преграду шириной более сотни и глубиной до 6 м, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в изолирующие противогазы ИП-5, предназначенные для дыхания под водой экипажем при эвакуации из бронемашины в случае ее остановки или затопления.


13.07.2018
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Продукция
Т-80
Т-80У
Проекты
Военные учения
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