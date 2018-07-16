Вождение танка под водой. Видео 360°
Экипажи танков Т-80У выполняют одно из сложнейших упражнений боевой подготовки — подводное вождение. В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолеют искусственную водную преграду шириной более сотни и глубиной до 6 м, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.
При прохождении водной преграды танкисты экипируются в изолирующие противогазы ИП-5, предназначенные для дыхания под водой экипажем при эвакуации из бронемашины в случае ее остановки или затопления.
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