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16.07.2018
Warspot

Миру нужно больше "Патриотов"

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Пуск ракеты PAC-3 MSE.
Пуск ракеты PAC-3 MSE.
Источник: defensenews.com

США и союзники хотят больше ракет для своих систем ПВО. Сегодня, 12 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Lockheed Martin объявила о двойном наращивании количества ракет для ЗРК Patriot.

Уже в ближайшее время сразу три страны — Польша, Румыния и Швеция — получат новые ЗРК Patriot. Законтрактованное количество ракет к ним составляет 576 единиц. Из них 168 ракет PAC-3 MSE предназначается для Румынии, 208 — для Польши, и еще 200 — для Швеции. Кроме того, Минобороны США распорядилось подготовить запас ракет PAC-3 MSE, поскольку "зарубежные операции расходуют имеющийся арсенал боеприпасов".

ЗРК Patriot поступили в американскую армию в 1984 году и сегодня состоят на вооружении в четырнадцати странах. За более чем тридцать лет службы ЗРК Patriot подвергся множеству модификаций. Одна из его последних версий оснащается ракетами PAC-3 MSE, имеющими радиус поражения, увеличенный в полтора раза по сравнению с PAC-3.

Ракета-перехватчик PAC-3 MSE разработана компанией Lockheed Martin в 2014 году на базе PAC-3, которая была принята на вооружение американской армии в 1994 году. От базовой версии модель MSE отличается двигателем большей мощности, увеличенным оперением и усовершенствованной системой наведения, что позволяет поражать цели быстрее и точнее. Точные характеристики ракет производитель держит в секрете, при этом указывая, что PAC-3 MSE имеет вдвое больший радиус перехвата, чем PAC-3.

По неподтверждённым данным, радиус перехвата PAC-3 MSE составляет 33 км. Ракета оснащена боевым зарядом массой 24 кг и может поражать цели на высоте до 20 км. PAC-3 MSE предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также самолётов противника. На вооружении американской армии находится около 500 ЗРК Patriot, для которых активно закупают новые ракеты.

12.07.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Румыния
США
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
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