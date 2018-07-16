Войти
16.07.2018
ATO.ru

Kopter организует производство вертолетов SH09 в США

335
0
0
Вертолет SH09
Вертолет SH09.
Источник: ATO.ru

Это позволит компании быть ближе к одному из важнейших для нее рынков сбыта

Швейцарский вертолетостроитель Kopter (ранее — Marenco Swisshelicopter) планирует наладить производство и сборку своих легких однодвигательных вертолетов SH09 в Америке "в среднесрочной перспективе". На сегодня в США уже организована дочерняя компания, которая получила название Kopter North America, сообщил вертолетостроитель.


Основание дочернего предприятия — это важнейший первый шаг в развитии присутствия на американском рынке, представляющем крайнюю важность для Kopter, пояснили в компании. Американское подразделение возглавит Кристиан Грас, занимающий также пост вице-президента по работе с клиентами материнской компании.


"США являются основным рынком для нашего однодвигательного вертолета, который предлагает высокие стандарты безопасности и комфорта одновременно c высокими летными качествами и низкой операционной стоимостью. Мы уже подписали твердые соглашения по поставкам вертолета SH09 с ключевыми американскими клиентами, которые считают наш вертолет идеально подходящим для разнообразных функций, включая перевозку пассажиров и использование для правоохранительных миссий. Для нас очень важно обслуживать клиентов как можно ближе к местам, где они будут использовать наши вертолеты", — сказал Андреас Ловенштейн, глава Kopter Group.


Вертолеты SH09 востребованы не только среди американских операторов — в частности, на выставке HeliExpo 2018, проходившей с 27 февраля по 1 марта в Лас-Вегасе, компания получила несколько твердых заказов на SH09, включая контракт на 12 машин с опционом еще на 6 ВС от норвежской компании Helitrans. В результате совокупный портфель заказов по состоянию на март насчитывал 34 твердых контракта, 29 предзаказов (меморандумов о намерениях) и около 100 опционов на покупку швейцарских винтокрылых машин.


Сейчас программа находится на стадии испытаний. Ранее сообщалось, что третий прототип вертолета SH09 совершит первый полет в июле 2018 г. Летные испытания должны начаться на Сицилии после трехмесячного отставания от графика, вызванного проблемами у одного из поставщиков. В III квартале этого года планируется старт испытаний предсерийного образца модификации PS04, первый полет которого запланирован на 2019 г.


Сертификация SH09 намечена на I квартал 2019 г. с началом поставок во второй половине того же года.


Иван Володин

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ATO.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Швейцария
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 15:36
  • 12
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 16.07 15:31
  • 154
Дополнительные функции
  • 16.07 15:00
  • 152
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 16.07 14:48
  • 2
Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?
  • 16.07 13:40
  • 9
"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
  • 16.07 13:28
  • 4
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
  • 16.07 13:19
  • 2
ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два
  • 16.07 13:04
  • 4
Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре
  • 16.07 12:55
  • 7
В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта "Буян"
  • 16.07 11:52
  • 48
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 16.07 11:35
  • 2
Россия назвала замену "Армате"
  • 16.07 10:47
  • 1565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.07 10:27
  • 2
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 16.07 09:50
  • 3
Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами
  • 16.07 09:20
  • 1
Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки