Kopter организует производство вертолетов SH09 в США

Это позволит компании быть ближе к одному из важнейших для нее рынков сбыта

Швейцарский вертолетостроитель Kopter (ранее — Marenco Swisshelicopter) планирует наладить производство и сборку своих легких однодвигательных вертолетов SH09 в Америке "в среднесрочной перспективе". На сегодня в США уже организована дочерняя компания, которая получила название Kopter North America, сообщил вертолетостроитель.

Основание дочернего предприятия — это важнейший первый шаг в развитии присутствия на американском рынке, представляющем крайнюю важность для Kopter, пояснили в компании. Американское подразделение возглавит Кристиан Грас, занимающий также пост вице-президента по работе с клиентами материнской компании.

"США являются основным рынком для нашего однодвигательного вертолета, который предлагает высокие стандарты безопасности и комфорта одновременно c высокими летными качествами и низкой операционной стоимостью. Мы уже подписали твердые соглашения по поставкам вертолета SH09 с ключевыми американскими клиентами, которые считают наш вертолет идеально подходящим для разнообразных функций, включая перевозку пассажиров и использование для правоохранительных миссий. Для нас очень важно обслуживать клиентов как можно ближе к местам, где они будут использовать наши вертолеты", — сказал Андреас Ловенштейн, глава Kopter Group.

Вертолеты SH09 востребованы не только среди американских операторов — в частности, на выставке HeliExpo 2018, проходившей с 27 февраля по 1 марта в Лас-Вегасе, компания получила несколько твердых заказов на SH09, включая контракт на 12 машин с опционом еще на 6 ВС от норвежской компании Helitrans. В результате совокупный портфель заказов по состоянию на март насчитывал 34 твердых контракта, 29 предзаказов (меморандумов о намерениях) и около 100 опционов на покупку швейцарских винтокрылых машин.

Сейчас программа находится на стадии испытаний. Ранее сообщалось, что третий прототип вертолета SH09 совершит первый полет в июле 2018 г. Летные испытания должны начаться на Сицилии после трехмесячного отставания от графика, вызванного проблемами у одного из поставщиков. В III квартале этого года планируется старт испытаний предсерийного образца модификации PS04, первый полет которого запланирован на 2019 г.

Сертификация SH09 намечена на I квартал 2019 г. с началом поставок во второй половине того же года.

Иван Володин