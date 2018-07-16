Удар "Молота": почему украинское оружие убивает своих

Вчера в Ровненской области, где на полигоне от взрыва миномета "Молот" погибли военные, начали проводить следственный эксперимент. Для этого отобрали два миномета из той же партии, что и тот, который привел к трагедии. В то же время "Вести" вместе с военными и экспертами также разбирались, на ком может лежать вина за гибель на учениях трех человек и ранение еще девяти.

"Боимся "Молот" в руки взять"

Это произошло на рассвете, 6 июля. Разорвался миномет М120-15 "Молот". По предварительной версии Минобороны, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности, по выводам военной прокуратуры - виноват человеческий фактор, а точнее - халатность минометчиков, которые якобы забросили в ствол две мины. Военные эксперты уверены, что это лукавство, а главная цель - не навредить производителям этого миномета.

В сводке Минобороны говорится, что во время выполнения военнослужащими огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. По сути, минометный ствол разорвался. Погибли военные контрактники - капитан Валерий Тихоновский, солдаты Дмитрий Власов и Юрий Пишкар, служившие в 15-м отдельном горно-пехотном батальоне, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Президент Петр Порошенко дал военным неделю на то, чтобы разобраться в ситуации и доложить, а также потребовал приостановить использование этого оружия на учениях. Но и без того минометчики боятся его уже брать в руки.

"Молот" изначально нажил плохую славу, это же не первый случай, когда он взрывается, а все списывают на ошибку военнослужащих, но, на самом деле, большие проблемы в нем самом, - рассказывает "Вестям" минометчик

Александр Пархомов. - "Металл после двух десятков выстрелов уже трещит, деформируется. А еще он покрывается ржавчиной, отчистить которую невозможно - банник не помогает, а наждачкой - нельзя. И эта ржавчина появляется в первые месяцы эксплуатации. Масло не жалею, но все равно ржавеет. После чистки и смазки, на следующий день, на пальцах уже остается буро-оранжевый след от ржавчины. Пока он новый, с ним не страшно, но как он дальше себя поведет - неизвестно".

Увы, гибель бойцов, спровоцированная минометом "Молот", не первая. Взрывы происходили в разных регионах Украины. Погибли 12 военнослужащих, более 15 получили ранения. Взрывалось оружие и на учениях, и на передовой на Донбассе.

25 июля 2016 года на полигоне в Николаевской области взорвался миномет "Молот". Один человек погиб, десять получили ранения. Через три месяца в Новониколаевке два человека погибли, один получил ранения от взрыва того же "Молота". А 30 марта в Авдеевке он унес жизни троих бойцов. "Случай с разрывом этих дорогих, но распадающихся на куски минометов не первый, но это дерьмо упорно продолжают запихивать в армию, не отвечая за последствия и жизни наших бойцов. А списали все на обстрел боевиков", - написал после Авдеевки волонтер Богдан Ковалев. Недавно, уверяют бойцы, на фронте снова разорвался миномет "Молот", но якобы никто ничего не расследовал, опять же списав на вражеский обстрел.

Что говорить, если даже во время испытания миномета погиб один военный и восемь получили ранения. Из пяти два "Молота" полностью вышли из строя. Об этом сообщал командир минометной батареи 72 ОМБр капитан Бабицкий. Военные даже выложили видео, которое, впрочем, потом из Сети удалили.

Слепили из того, что было

К созданию миномета "Молот" приложил руку народный депутат и глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. "Только современные виды оружия помогут отстоять независимость Украины и эффективно противодействовать военной агрессии России, а особой сенсацией должен стать 60-мм миномет", - заявил Пашинский на испытании миномета М120-15 "Молот" в ноябре 2016 года. Глава оборонного комитета отметил, что продемонстрированные образцы вооружений были изготовлены ОАО "Завод Маяк" и КБ "Артиллерийское вооружение". Технический директор завода "Маяк" Валерий Синицын хвастался, что "обычно на разработку нового вида вооружения нужно восемь-девять лет, зато украинские конструкторы справились за полгода". И этот скороспелый продукт украинских конструкторов отправился в войска уже в декабре. Более того, им заменили минометы советского образца. В Минобороны уверяют, что из старого миномета в день выстреливали по 500 мин, и он "устал". "Согласно указу верховного главнокомандующего Петра Порошенко, произошла немедленная замена старых минометов советского образца украинскими. Но минометы старого, советского, образца МП 138-120 мм не пошли на утилизацию, они буквально легли в основу "Молота". Опорная часть осталась старая, советская, а ствол появился новый, украинского производства", - рассказал "Вестям" один из офицеров Генштаба.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что основные проблемы миномета - в его плохом качестве. "Надо проводить независимую техническую экспертизу. Если причина в некачественной стали, то необходимо искать тех, кто ее закупал, и привлекать к уголовной ответственности. А то кто-то по дешевке закупил сталь, из нее склепали украинские минометы "Молот", а потом по 500 тысяч гривен за каждый продали Минобороны партию в 500 штук. Их надо срочно снимать с вооружения, искать и наказывать виновных в том, что нанесли ущерб государству на миллиарды гривен вооружением, которое приводит к гибели украинских военнослужащих", - подчеркивает Олег Жданов. Впрочем, "Молоты" и так нельзя использовать в зоне ООС - минометы 120 калибра там запрещены, согласно Минским соглашениям.

Дефекты были, но их устранили

Как заверил "Вести" один из разработчиков миномета, качество металла каждой партии всегда проверяется представителем Минобороны. Причем при производстве высококачественной ствольной стали в дело идет только средняя часть от всей плавки, а начальная и конечная фракции для производства стволов не используется. "Есть такой "предохранитель" у производства стволов - если на каком-либо этапе будет замечен брак, то производитель брака будет полностью обанкрочен, оплачивая и компенсируя переделку. Сталь на стволах отличного качества. Нет ни одного документального свидетельства, анализа образцов и прочее, свидетельствующих о том, что металл стволов, сталь 30ХН2МФА, является некондиционным по составу, и разрыв ствола произошел вследствие заводского брака. Я досконально знаю технологию изготовления минометных стволов - откуда первичный металл, как он обрабатывался, как проверялся, где какой был брак, какие технические решения использовались, какие ошибки были сделаны. Сталь производится на комбинате "Днепроспецсталь", и каждая партия принимается военной приемкой", - рассказал "Вестям" директор частного предприятия научно-технического профиля, которое занимается разработками в области повышения обороноспособности ВСУ Александр Остапенко.

Именно его компания совместно с учреждением НАН Украины и заводом "Маяк" создали, в том числе, учебно-практическую версию минометных мин калибром 60, 82 и 120 мм. В то же время он признался, что брак был. Первая партия вышла не идеальная, были недостатки. Их приходилось устранять. Что касается повреждений ствола, они тоже возможны. "Деформация происходит во время каждого выстрела, у любого оружия. Выстрел - это будто вы ударяете молотком по металлу, какая-то деформация всегда происходит, только у оружия она идет изнутри канала ствола", - отмечает Остапенко.

В то же время военнослужащие, которые бурно обсуждают произошедший несчастный случай на полигоне, не скрывают, что первая партия минометов "Молот" была вообще ужасна. "Вы не представляете количество брака, которое приходилось отсеивать, причем поставщики не понимали, почему им предъявляют претензии: какая разница, что в этом месте не сделано закругление - я просто взял обычную фрезу и прорезал паз! А в этом остроугольном 90-градусном пазу при закалке образуется центр концентраций напряжения, и критическая деталь не доживает даже до пятисот выстрелов", - подчеркивает один из минометчиков 72 ОМБр.

Есть один вопрос: зачем надо было срочно менять советский миномет на "Молот"?! Источники уверяют: Украина оказалась в очень непростой ситуации, потому что 82-миллимитровые мины, около 2,5 миллиона штук, были проданы в воюющие страны третьего мира. А вот 120-миллиметровых - море, и их решили использовать, создав под них миномет. "Меня удивили инженеры-конструкторы, которые под снаряд 120 мм сделали оружие, потому что под снаряд оружие не делается. Сначала производят оружие, а уже потом под него делают снаряд. И чтобы оно было отменного качества, нужно проводить серию испытаний, которые занимают не несколько месяцев, а годы. В противном случае от него можно ожидать все что угодно. Что и происходит", - подчеркнул в комментарии "Вестям" инженер-конструктор Иван Воротыло.

Версия трагедии

Впрочем, сколько бы вопросов ни возникало к "Молоту", всегда есть и человеческий фактор. По мнению Олега Жданова, у любой трагедий такого рода есть два аспекта: это качество вооружения и боевая подготовка личного состава минометных подразделений. "Качество вооружения привело к трагедии как таковой, а второе - к численности жертв", - считает он. У Жданова есть своя версия случившегося на ровненском полигоне. "Можно посмотреть фотографии и понять, что проблемы - в самом миномете. Марки стали, которые применяются для изготовления стволов, имеют большую вязкость, и ствол разрывается путем раздутия - он вздувается, появляются продольные трещины, которые или сбрасывают кинетические газы, или отрывают верхнюю часть ствола в виде "ромашки". Но на полигоне в Ровно ствол был срезан ровно по активирующему пояску мины - это самое узкое место между миной и стволом. То есть под миной создается так называемая пороховая камера, в которой горит заряд, и выталкивает мину. Так вот, при подрыве снаряда произошел отрыв ствола, и мина не сдетонировала, а пыталась улететь с верхней частью ствола. Потому что в донной части ствола, которая осталась целой, нет хвостовика мины, а он сделан из стали, которая не разрушается при любых видах взрыва. Если бы мина сдетонировала в стволе, то хвостовик остался бы в донной части ствола, но его там не было. Значит мина ушла и разорвалась в воздухе вместе с остатками ствола. Кстати, верхнюю часть ствола не нашли вообще - она разлетелась от взрыва, как хрустальная ваза, на мелкие куски. Нашли только предохранитель от двойного заряжания, который делается примерно из такой же стали, что и хвостовик мины - он уцелел, он качественный. Это моя версия, которую подтверждают уцелевшие после взрыва бойцы. Расчет говорит о том, что взрыв произошел после команды "огонь!" - тогда, когда наводчик дернул за шнурок. А офицер-наблюдатель утверждает, что разрыв произошел до команды "огонь!", намекая на двойное заряжание, дескать, расчет виноват", - объясняет Жданов.

Но, по его словам, есть и еще одно обстоятельство, которое привело к большим жертвам. "Личный состав должен был быть в касках, в бронежилетах, огневая позиция должна была быть оборудована в инженерном отношении в полном объеме - глубина окопа, где стоит миномет, должна быть минимум метр. Минометы нужно ставить не ближе 20 метров друг от друга, личный состав должен быть в укрытии, офицеры находятся на наблюдательном пункте, а не рядом с расчетом. Важно, что в момент подрыва миномета рядом может находиться только один человек - заряжающий. А они все стояли рядом, как на параде, и ждали, когда он взорвется", - отмечает Олег Жданов.

Забывали о мине

Говорить о том, что только "Молот" приводит к небоевым потерям, не стоит. Были случаи, когда взрывались старые советские минометы по причине двойного заряда. Такое же было и с "Молотом". Бывшие бойцы рассказывают, как по ошибке и они забрасывали по две мины в миномет. Но это было не во время боя или учения. Как правило, это происходило после того, как командир давал команду прекратить огонь, а мина уже была в стволе. Но, когда через несколько часов снова давалась команда открыть огонь, случайно в ствол бросали вторую мину, забыв о том, что там есть уже одна. Все оставались живы и здоровы, когда вовремя спохватывались, замечали свой прокол. Потому что часто сами же бойцы снимали с миномета предохранитель от двойного выстрела, который должен, по идее, уберечь от трагедии.

Есть еще один тонкий момент: если будет доказан факт двойного заряжания, то военные окажутся виновными, и родственникам погибших не выплатят никаких компенсаций по утере кормильца во время прохождения службы. Но, в то же время, не понесут никакой уголовной ответственности и их командиры. "Скорее всего, все будут списывать на мертвых", - рассуждает Жданов.

Пока же в военной прокуратуре уверяют, что показания участников учений различаются между собой. "Никто не может точно сказать, были первый выстрел и неисправность миномета или взрыв произошел из-за двойной подзарядки. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, а значит была возможность двойного заряда. Взрыв произошел сразу после очередной подзарядки. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают. Предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами - восемь метров, вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам. Подробные выводы даст соответствующая экспертиза, все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты", - сообщил военный прокурор Анатолий Матиос.

Что известно о скандальном миномете

120-мм миномет М120-15 "Молот" предназначен для уничтожения живой силы противника и техники, расположенной в укрытиях или окопах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Разработчик: ОАО "Завод "Маяк".

"Молот" - аналог советского 120-мм миномета 2Б11. Впервые "Молот" презентовали в рамках XII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2015".

Миномет представляет собой гладкоствольную жесткую систему, зарядка происходит с дула, на котором установлен специальный предохранитель от двойного заряжания. Оснащается прицелом MUM706M.

3 марта 2016 года "Укроборонпром" передал Вооруженным силам Украины первую партию минометов М120-15 "Молот" в количестве 200 единиц.

По данным создателей "Молота", он оснащен:

• новым, более удобным и сбалансированным колесным ходом;

• модернизированным вертикальным и горизонтальным наведением;

• минометным радаром, который позволяет определить скорость мины на вылете из ствола и автоматически вычислить необходимую коррекцию и точку попадания с учетом износа ствола и других факторов;

• баллистическим компьютером, что позволяет смоделировать в реальном времени траекторию минометной мины с учетом метео, температуры заряда конкретной мины, износа ствола, эффекта Кориолиса, информации о реальной, а не табличной скорости с минометного радара; есть возможность запрограммировать минометный взрыватель на взрыв мины в заданной точке траектории. Например, на высоте пяти метров над окопом противника;

• электронно-механическим взрывателем, реализующим вышеуказанную функцию;

• транспортно-погрузочным узлом, позволяющим обеспечить приведение миномета в боевое положение за несколько минут, наведение и стрельбу "с колес", свертывание и выход из боевой позиции за 45 секунд;

• электронно-механическими приводами, позволяющими автоматизировать процесс наведения;

• возможностью интегрирования миномета в боевую геоинформационную систему как конечное боевое устройство.

Но по результатам проверки в 72-й бригаде первой партии минометов "Молот" были выявлены технические недостатки, потребовавшие их исправления на месте ремонтной бригадой завода:

Масса на 17 кг больше запланированной.

При проведении стрельб из миномета температура должна не превышать от -2 до +25 градусов при требовании -40…+50

В кузове миномет можно перевозить на скорости до 80 км/ч, на буксире - до 20 км/ч.

Время перевода миномета из походного в боевое не более 3 минут, но точного показателя нет.

Ресурс 5000 выстрелов - "не проверялся" даже во время испытаний. И сколько выстрелов он выдержит, неизвестно.

Алла Дунина