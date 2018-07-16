Российские летчики за неделю семь раз поднимались на перехват у границ

Сообщается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские летчики семь раз за минувшую неделю поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы, сообщает в пятницу газета "Красная звезда".

Из данных, приведенных изданием, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 15 летательных аппаратов.

По информации "Красной звезды", нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.