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16.07.2018
ТАСС

Российские летчики за неделю семь раз поднимались на перехват у границ

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Источник: © Ольга Балашова/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Сообщается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские летчики семь раз за минувшую неделю поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы, сообщает в пятницу газета "Красная звезда".

Из данных, приведенных изданием, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 15 летательных аппаратов.

По информации "Красной звезды", нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

13.07.2018
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