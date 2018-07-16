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16.07.2018
РИА Новости

Китай направит в Россию авиацию для участия в Армейских международных играх

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Самолет JH-7A на международном авиасалоне Airshow China. Архивное фото
Самолет JH-7A на международном авиасалоне Airshow China. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Мария Чаплыгина

ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая направит в РФ истребители и бомбардировщики военно-воздушных сил страны для участия в Армейских международных играх-2018, говорится в опубликованном в четверг заявлении ВВС КНР.

Армейские международные игры-2018 стартуют 28 июля на территории семи государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.

Китайские ВВС примут участие в соревнованиях летных экипажей "Авиадартс" и в состязаниях подразделений ВДВ "Десантный взвод". В играх примут участие китайские истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A, транспортные самолеты ИЛ-76 и Y-9, а также бомбардировщики H-6K. При этом транспортник Y-9 и бомбардировщики H-6K впервые примут участие в международных военных играх за границей.

Как отметили в китайских ВВС, участие в международных военных играх является крайне эффективным и практичным способом для того, чтобы в значительной мере повысить уровень боеспособности ВВС страны, необходимой для защиты территориальной целостности и суверенитета Китая.

13.07.2018
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