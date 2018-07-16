Россия назвала замену "Армате"

Самый современный российский танк Т-14 "Армата" прослужит в войсках не менее 25-30 лет, после чего будет заменен боевыми машинами на "новых физических принципах", сообщил ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.

"Сейчас на завершающей стадии разработки находятся много новых образцов — платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг" и другие — это традиционные средства. Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах", — сказал генерал.

По его мнению, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и при финансировании всех этих составляющих.

Роботизированные образцы бронетехники, по оценке Маева, появятся примерно через 10-15 лет. Для этого, отметил специалист, важно развитие комплектующих систем роботизации. "Я имею в виду, конечно, на суше. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле", — добавил генерал.

В Минобороны России под оружием на "новых физических принципах", как правило, понимают лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие и электромагнитные бомбы.