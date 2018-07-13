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13.07.2018
Российская газета

В Чечне построили багги для Арктики

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Чаборз М-3 в специальной версии "Север"
Чаборз М-3 в специальной версии "Север".
Источник: Алексей Моисеев/РГ

Для российских подразделений специального назначения, которым предстоит действовать в суровых условиях Арктики, отечественные конструкторы создали несколько первоклассных машин. Эта техника обладает улучшенными скоростными и маневренными характеристиками.

Прежде всего, хочется упомянуть армейский снегоход А1. Он предназначен для передвижения двух военнослужащих в полной боевой выкладке и буксировки саней весом в 300 кг. При этом снаряженная масса самого транспортного средства составляет всего 425 кг.

Бензиновый двигатель развивает мощность 60 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. Запас хода - 250 км. А1 может брать подъемы крутизной 30 градусов и косогоры в 15 градусов.

Более крупной машиной является ТТМ-1901-40 "Беркут 2", который в текущем году представлял арктические соединения во время Парада в честь 9 мая на Красной площади.

Этот полуторатонный военный снегоход оборудован отапливаемой кабиной и способен перевозить четверых бойцов. 87-сильный двигатель ускоряет "Беркут 2" до 65 км/ч. Дальность по запасу топлива - 500 км.

Еще одной интересной разработкой является многоцелевой Чаборз М-3 в специальной версии "Север". Выпускаемый в Чечне багги может выполнять различные задачи, в том числе ударные и дозорно-разведывательные. Экипаж - до 3 человек.

Он имеет гусеничный движитель с приводом на заднюю ось и лыжи впереди. Снаряженная масса - 1450 кг. Мощность двигателя - 98 л.с. Максимальная скорость - свыше 70 км/ч. Запас хода - до 200 км.

На Чаборз М-3 впереди можно устанавить пулемет калибра 7,62-мм. Сзади предусмотрено размещение одного автоматического гранатомета, пулеметов калибра 7,62-мм ПК, ПКМ или 12,7-мм "Печенег".

Все образцы техники уже эксплуатировались в Арктике, где продемонстрировали свои высокие тактико-технические характеристики.


Алексей Брусилов

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Чаборз
Проекты
Арктика
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