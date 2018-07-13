"Ястреб" на охоте

Модернизированный фрегат станет надежным заслоном против атомных субмарин

Минобороны и ОСК завершают работы по ремонту и модернизации уникального противолодочного корабля "Неустрашимый" проекта 11540 (шифр "Ястреб"). Планируется, что он будет передан в состав ВМФ до начала следующего года. На корабле полностью поменяли системы навигации и связи, поставили новые радиоэлектронные средства. Также на "Неустрашимом" была полностью отремонтирована энергетическая установка. Причем два форсажных газотурбинных двигателя ремонтировались российскими специалистами на авиационном заводе в Самаре, а не на Украине.

По мнению экспертов, модернизация "Неустрашимого" позволит превратить его в современный многофункциональный корабль, который так необходим российскому ВМФ.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, ремонт и модернизация сторожевого корабля (фрегата — по классификации НАТО) "Неустрашимый" проекта 11540 близки к завершению. Его передача флоту ожидается в конце текущего — начале следующего года. К настоящему времени завершен монтаж основных систем и ведутся наладочные работы.

В Объединенной судостроительной корпорации "Известиям" подтвердили, что корабль находится в высокой степени готовности. Но от других комментариев отказались.

"Неустрашимый" является одним из самых наплаванных надводных кораблей отечественного ВМФ. Он строился на излете холодной войны как скоростной, высокотехнологичный океанский охотник за атомными подлодками. К моменту распада СССР он оказался одним из самых современных фрегатов в составе ВМФ. За время службы (передан флоту в 1993 году) корабль прошел около 120 тыс. морских миль, то есть больше пяти земных экваторов. Уникальный корабль совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан. "Неустрашимый" участвовал в операциях против сомалийских пиратов и сопровождал торговые суда в районе Африканского рога.

После 20 лет интенсивной эксплуатации с января 2014 года "Неустрашимый" встал на масштабную модернизацию в Калининграде. На нем был проведен ремонт всех основных систем — топливной и электрической. Был сделан косметический ремонт коридоров и боевых постов, а также большей части кают. Полностью поменяли систему освещения. Были обновлены системы борьбы за живучесть корабля — водоотливная и противопожарная. Кроме того, в ходе работ было обнаружено много скрытых дефектов, которые тоже требовали исправления.

Судостроители установили на "Неустрашимый" новые, современные системы связи, навигации и вооружения. С этой точки зрения фрегат должен догнать своего "младшего собрата" — фрегат "Ярослав Мудрый", который был сдан флоту в 2009 году.

Однако главная интрига развернулась вокруг главной энергетической установки фрегата. В качестве форсажных на нем используются два газотурбинных агрегата украинского производства. В связи с ухудшением отношений с Украиной отправка их на ремонт в Николаев стала невозможной. Поэтому пришлось фактически с нуля осваивать ремонтные работы на авиационном заводе в Самаре. Отечественные инженеры успешно справились с задачей, но произошла задержка из-за необходимости срочного ремонта одного из форсажных двигателей фрегата "Ярослав Мудрый".







Российскому флоту остро не хватает кораблей класса фрегат, поэтому необходимо ремонтировать и модернизировать имеющиеся боевые единицы, считает военно-морской эксперт Прохор Тебин. По его словам, фрегаты проекта 11540 — это удачные корабли. Они очень активно эксплуатировались и хорошо себя зарекомендовали.

— Двадцать пять лет не возраст для такого корабля, как "Неустрашимый", и при грамотном ремонте и обслуживании он вполне может прослужить еще столько же, — отметил эксперт. — "Неустрашимому" модернизация была остро необходима. Эти фрегаты вполне можно назвать рабочими лошадками нашего океанского флота. Длительный срок ремонта и модернизации "Неустрашимого" вполне объясним, поскольку объем работ чрезвычайно велик, ведь с момента его передачи флоту появились новые технологии, новая элементная база, новые системы связи, вооружения. Противолодочная специализация проекта 11540 в нынешних условиях стала еще актуальнее, даже американцы сейчас поняли, что задачу борьбы с подлодками никто не отменял.

Фрегатов проекта 11540 в составе ВМФ всего два — "Неустрашимый" и "Ярослав Мудрый". Их отличительной особенностью является мощное противолодочное вооружение: глубинные бомбы, ракетно-торпедный комплекс "Водопад-НК" и вертолет Ка-27. Эти корабли-охотники имеют высокочувствительный гидроакустический комплекс, который позволяет вести поиск подводных лодок даже в Балтийском море, где перепады глубин делают данную задачу крайне сложной.

Алексей Рамм, Николай Сурков, Евгений Дмитриев