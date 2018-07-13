В ПАК ДА используют стелс-технологии - замглавы Минобороны РФ

Казань. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) построят с применением стелс-технологий, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"При создании перспективного авиационного комплекса Дальней авиации будут применяться технологии малой заметности", - сказал А.Криворучко, слова которого приводят в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным департамента, замминистра провел в четверг совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа на Казанском авиазаводе, где планируется в будущем развернуть производство ПАК ДА.

Как сообщалось, в 2009 году конструкторское бюро компании "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА.

В июле 2017 года президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что корпорация согласовала с Минобороны РФ облик перспективного самолета.

Гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил агентству, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

В январе 2018 года Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность вице-премьера РФ, сообщил, что испытания ПАК ДА могут начаться в 2023-2024 годах.

По словам Юрия Борисова, ранее занимавшего должность замминистра обороны РФ, начало серийного производства ПАК ДА запланировано на 2028-2029 годы. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик-ракетоносец должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.