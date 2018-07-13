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13.07.2018
ИА Regnum

Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?

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БЛА "Форпост" (IAI Searcher Mk 2)
БЛА "Форпост" (IAI Searcher Mk 2).
Источник: Министерство обороны России

Двадцатилетнее отставание России от США по беспилотным летательным аппаратам стало результатом непонимания важности этого вооружения до войны 2008 года. Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 56 лет. О происходящих в России работах на этом направлении рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

По информации Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба ВС России, российская армия имеет на вооружении более 1900 единиц БПЛА, а в рамках госпрограммы вооружений завершается разработка перспективных аппаратов с большой продолжительностью и высотой полета.

Россия начала "с нуля" в 2008 году, когда война в Южной Осетии стала испытанием для российской армии и тест по многим пунктам был провален (несмотря на сравнительно легкую победу). Причем одним из главных пунктов стала именно беспилотная авиация, когда даже у Грузии на тот момент были на порядок лучшие возможности в этой области. Проблема потребовала оперативного решения, как за счет закупок технологий за рубежом, так и собственных разработок. Так, в 2009 году в Израиле были приобретены БПЛА Searcher II, позже началось их лицензионное производство в России из израильских комплектующих. Машина была названа "Форпост" и из имеющихся в распоряжении российской армии имеет самые большие возможности: дальность действия 250 км, время полета 1518 часов и полезная нагрузка до 120 кг. В планах - приступить к самостоятельному выпуску модернизированной версии БПЛА из российских комплектующих. Также в России было разработано множество беспилотников меньшего радиуса действия и габаритов, все успешные российские проекты имеют относительно небольшие габариты, небольшую высоту и дальность полета, низкую полезную нагрузку, а большая часть ключевых систем все еще закупается за рубежом. И все же по числу беспилотников к нынешнему году Россия вышла на второе или третье место в мире.

12.07.2018
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принадлежат ИА Regnum
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Страны
Грузия
Израиль
Россия
США
Южная Осетия
Продукция
Searcher 2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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6 комментариев
№1
13.07.2018 03:19
Цитата, q
Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 56 лет.

Спасут ситуацию только коммерциализация отечественных полупроводников и платформ разработки, внедрение в крупную серию и  вывод на общий рынок всех комплектующих электропривода в диапазоне мощности от 0.01 до 1кВт, а так же нормальное насыщение отечественными гидравлическими и пневматическими узлами и компонентами механического привода, со всей требухой, от реле до ходовых пар. Сегодня мы всё это либо покупаем в Китае, либо собираем из купленного там же. У нас сегодня нет даже нормального отечественного радиального энкодера.

Зато у нас есть "дума" с "думщиками", которые наплодили за 30 лет вредительства гигабайты дерьмозаконов, сделавших нерентабельным любое малое низкоуровневое производство кроме лесозаготовки и ресурсодобычи и грабительские условия просто жизни. Уже и до садовых товариществ грабли кривые свои дотянули. И "эффетивные", мать их, менеджеры, а точнее - коммерсанты-неудачники из 90х, которые в этой куче навоза плавают как рыбы в воде. Чтоб и тех и других холера с чумой побрали.
+1
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№2
13.07.2018 08:41
Хорошо бы в статье дефис ставить где нужно...
+2
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№3
13.07.2018 10:55
Леонид Нерсисян

Цитата, q
Родился в Москве. Окончил Первый московский государственный университет имени М.И. Сеченова.Родился в Москве. Окончил Первый московский государственный университет имени М.И. Сеченова.
Цитата, q
военный обозреватель
Каждый суслик нерсисян агроном...
От статьи толку "0". Всё давно известно. Ну какие же по мнению данного "военного обозревателя" нужно меры принимать? И главное как? "Обозрел" он проблему в пяти строчках...
0
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№4
13.07.2018 10:59
МО РФ ни копейки не выделяло на наш дрон в 2003-2004. Всё делалось как потом выяснилось на деньги фирмы из США, работавшей через болгар, ВПК-шная контора "Арсенал" - те что клоны калашей и прочего в Болгарии делать контрафактно. По ТТХ наиболее близок Орлан-10М по usability он отстой полный т.к. требует для посадки парашюта  у нас на брюхолыжу экспортный для себя хотели с вертикальной посадкой точечной, с зависания - площадь крыла и схема позволяла.
По цене с железом наш стоил 26-27тыс долл включая разработку (2004) Орлан 10 стоил на 2013 порядка 200тыс долл. Т.е. это разного ценового класса машины притом что Орлан-10М - лучший российский серийный и одни из лучших в мире дронов данного класса. Лучше есть разве в США и то из-за движков которые там с более высокими ТТХ и более продвинутого (не всегда кстати) радиоэлектронного бортового оборудования.
Время в воздухе малого летающего макета из бальсы сосны и пластиков, 4,5м размах порядка 16ч при 3,5 и 10-2ч при 6кг нагрузки.
Время в воздухе большеого порядка 6м дрона версии, он уже был из органопластика, радиопрозрачный   свыше 30ч  в воздухе с 20-24кг по топливу . Максималка при разбрасывании массы по планеру порядка 40кг, посадка также на брюхолыжу, спутниковая связь, на нём и двигатель и линки стояли американского пр-ва запрещённые к экспорту в 2005г в РФ. Так что санкции всегда были..
+1
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№5
13.07.2018 11:03
Цитата, q
Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 5-6 лет.
Сколько можно финансировать? Дали 2 млрд Долженкову. В 2014 должен был слетать "Орион - Иноходец", на год позже - "Альтаир-Альтиус". Слетали, млин, спустя 4 года... Да ещё и дело на Гомзина со товарищи завели... А ведь и контроль был, потому и дело завели. Только вот млрд. куда-то делись и ведь ещё просят.
0
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№6
13.07.2018 11:57
Цитата, ash сообщ. №5

А это стандартная ситуация, хорошие аферисты с отстойными мечтателями почему-то всегда оказываются где-то рядом.
По моим наблюдениям, на любой "новой" задаче, которая по сути обычно инженерная, в реальной жизни получается кормушка в которой нет ни одного инженера, зато есть куча средней руки коммерсантов и таких же "великих"  "изобретателей" с кучей "инновационных" идей.
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