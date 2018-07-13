Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
Двадцатилетнее отставание России от США по беспилотным летательным аппаратам стало результатом непонимания важности этого вооружения до войны 2008 года. Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 56 лет. О происходящих в России работах на этом направлении рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
По информации Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба ВС России, российская армия имеет на вооружении более 1900 единиц БПЛА, а в рамках госпрограммы вооружений завершается разработка перспективных аппаратов с большой продолжительностью и высотой полета.
Россия начала "с нуля" в 2008 году, когда война в Южной Осетии стала испытанием для российской армии и тест по многим пунктам был провален (несмотря на сравнительно легкую победу). Причем одним из главных пунктов стала именно беспилотная авиация, когда даже у Грузии на тот момент были на порядок лучшие возможности в этой области. Проблема потребовала оперативного решения, как за счет закупок технологий за рубежом, так и собственных разработок. Так, в 2009 году в Израиле были приобретены БПЛА Searcher II, позже началось их лицензионное производство в России из израильских комплектующих. Машина была названа "Форпост" и из имеющихся в распоряжении российской армии имеет самые большие возможности: дальность действия 250 км, время полета 1518 часов и полезная нагрузка до 120 кг. В планах - приступить к самостоятельному выпуску модернизированной версии БПЛА из российских комплектующих. Также в России было разработано множество беспилотников меньшего радиуса действия и габаритов, все успешные российские проекты имеют относительно небольшие габариты, небольшую высоту и дальность полета, низкую полезную нагрузку, а большая часть ключевых систем все еще закупается за рубежом. И все же по числу беспилотников к нынешнему году Россия вышла на второе или третье место в мире.
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Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 56 лет.
Спасут ситуацию только коммерциализация отечественных полупроводников и платформ разработки, внедрение в крупную серию и вывод на общий рынок всех комплектующих электропривода в диапазоне мощности от 0.01 до 1кВт, а так же нормальное насыщение отечественными гидравлическими и пневматическими узлами и компонентами механического привода, со всей требухой, от реле до ходовых пар. Сегодня мы всё это либо покупаем в Китае, либо собираем из купленного там же. У нас сегодня нет даже нормального отечественного радиального энкодера.
Зато у нас есть "дума" с "думщиками", которые наплодили за 30 лет вредительства гигабайты дерьмозаконов, сделавших нерентабельным любое малое низкоуровневое производство кроме лесозаготовки и ресурсодобычи и грабительские условия просто жизни. Уже и до садовых товариществ грабли кривые свои дотянули. И "эффетивные", мать их, менеджеры, а точнее - коммерсанты-неудачники из 90х, которые в этой куче навоза плавают как рыбы в воде. Чтоб и тех и других холера с чумой побрали.
Родился в Москве. Окончил Первый московский государственный университет имени М.И. Сеченова.Родился в Москве. Окончил Первый московский государственный университет имени М.И. Сеченова.
военный обозревательКаждый
От статьи толку "0". Всё давно известно. Ну какие же по мнению данного "военного обозревателя" нужно меры принимать? И главное как? "Обозрел" он проблему в пяти строчках...
По цене с железом наш стоил 26-27тыс долл включая разработку (2004) Орлан 10 стоил на 2013 порядка 200тыс долл. Т.е. это разного ценового класса машины притом что Орлан-10М - лучший российский серийный и одни из лучших в мире дронов данного класса. Лучше есть разве в США и то из-за движков которые там с более высокими ТТХ и более продвинутого (не всегда кстати) радиоэлектронного бортового оборудования.
Время в воздухе малого летающего макета из бальсы сосны и пластиков, 4,5м размах порядка 16ч при 3,5 и 10-2ч при 6кг нагрузки.
Время в воздухе большеого порядка 6м дрона версии, он уже был из органопластика, радиопрозрачный свыше 30ч в воздухе с 20-24кг по топливу . Максималка при разбрасывании массы по планеру порядка 40кг, посадка также на брюхолыжу, спутниковая связь, на нём и двигатель и линки стояли американского пр-ва запрещённые к экспорту в 2005г в РФ. Так что санкции всегда были..
Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 5-6 лет.Сколько можно финансировать? Дали 2 млрд Долженкову. В 2014 должен был слетать "Орион - Иноходец", на год позже - "Альтаир-Альтиус". Слетали, млин, спустя 4 года... Да ещё и дело на Гомзина со товарищи завели... А ведь и контроль был, потому и дело завели. Только вот млрд. куда-то делись и ведь ещё просят.
А это стандартная ситуация, хорошие аферисты с отстойными мечтателями почему-то всегда оказываются где-то рядом.
По моим наблюдениям, на любой "новой" задаче, которая по сути обычно инженерная, в реальной жизни получается кормушка в которой нет ни одного инженера, зато есть куча средней руки коммерсантов и таких же "великих" "изобретателей" с кучей "инновационных" идей.