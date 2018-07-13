Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?

Двадцатилетнее отставание России от США по беспилотным летательным аппаратам стало результатом непонимания важности этого вооружения до войны 2008 года. Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 56 лет. О происходящих в России работах на этом направлении рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

По информации Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба ВС России, российская армия имеет на вооружении более 1900 единиц БПЛА, а в рамках госпрограммы вооружений завершается разработка перспективных аппаратов с большой продолжительностью и высотой полета.

Россия начала "с нуля" в 2008 году, когда война в Южной Осетии стала испытанием для российской армии и тест по многим пунктам был провален (несмотря на сравнительно легкую победу). Причем одним из главных пунктов стала именно беспилотная авиация, когда даже у Грузии на тот момент были на порядок лучшие возможности в этой области. Проблема потребовала оперативного решения, как за счет закупок технологий за рубежом, так и собственных разработок. Так, в 2009 году в Израиле были приобретены БПЛА Searcher II, позже началось их лицензионное производство в России из израильских комплектующих. Машина была названа "Форпост" и из имеющихся в распоряжении российской армии имеет самые большие возможности: дальность действия 250 км, время полета 1518 часов и полезная нагрузка до 120 кг. В планах - приступить к самостоятельному выпуску модернизированной версии БПЛА из российских комплектующих. Также в России было разработано множество беспилотников меньшего радиуса действия и габаритов, все успешные российские проекты имеют относительно небольшие габариты, небольшую высоту и дальность полета, низкую полезную нагрузку, а большая часть ключевых систем все еще закупается за рубежом. И все же по числу беспилотников к нынешнему году Россия вышла на второе или третье место в мире.