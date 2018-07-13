Средневысотный беспилотник впервые перелетел через Атлантику

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian успешно совершил трансатлантический перелет из центра подготовки операторов беспилотников в Гранд-Форкс в Северной Дакоте в Глостершир в Великобритании. Согласно сообщению компании General Atomics Aeronautical Systems, разработавшей аппарат, MQ-9B пролетел 6,96 тысячи километров за 24 часа 2 минуты. Это был первый в истории трансатлантический перелет средневысотного беспилотника, а также первый случай, когда аппарат под контролем оператора за пределами прямой видимости вошел в воздушное пространство Великобритании.

К классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов с большой продолжительностью полета принято относить дроны, крейсерский полет которых проходит на высоте от 3 до 9,1 тысячи метров. Обычно продолжительность полета таких беспилотников составляет от 24 до 48 часов, хотя может быть увеличена по мере разработки новых двигателей и композиционных материалов. Высота крейсерского полета беспилотник а SkyGuardian составляет 7,5 тысячи метров. Аппарат может развивать скорость до 210 узлов (388 километров в час) и способен находиться в воздухе до 35 часов.

На время перелета MQ-9B была присвоена регистрация N190TC. Его перелет можно было отслеживать с помощью сервиса Flightradar24, однако данные о полете беспилотника не всегда были доступны. Беспилотник прилетел на авиабазу Королевских ВВС Великобритании "Фэрфорд". В ближайшее время он пройдет техническое обслуживание и проверку бортовых систем, а с 13-го по 15 июля текущего года будет демонстрироваться на статичной экспозиции британского авиашоу RIAT 2018.

Данные, собранные в ходе трансатлантического перелета, разработчики планируют использовать в программе сертификации SkyGuardian для полетов в общем с гражданской авиацией воздушном пространстве. После завершения этой программы американский беспилотник, создающийся на базе MQ-9 Reaper и ранее обозначавшийся как Certifiable Predator B, станет первым сертифицированным ударным дроном, допущенным к полетам в едином воздушном пространстве.

Первым в истории беспилотником, совершившим трансатлантический перелет, стал в 2011 году аппарат Euro Hawk. Его разработка велась в интересах ВВС Германии на базе американского беспилотника RQ-4 Global Hawk Block 20. Euro Hawk перелетел с базы ВВС США Эдвардс в Калифорнии на аэродром в немецком Манхинге за 22 часа. Euro Hawk относится к классу стратегических беспилотников. Его крейсерская высота полета составляет 18 тысяч метров, а продолжительность нахождения в воздухе - около 35 часов.

Василий Сычёв