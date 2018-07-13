Показано первое изображение европейского истребителя пятого поколения
Французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
Новый истребитель может также послужить платформой, на базе которой создадут пилотируемый и беспилотный варианты самолета. Отмечается, что пилотируемый истребитель может стать пунктом управления беспилотного образца.
Французская компания Dassault в январе 2012 года выиграла тендер на поставки Rafale в Индию. В конкурсе участвовали истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-16IN Super Viper (США), Gripen NG (Швеция), Eurofighter Typhoon (кооперация стран ЕС) и МиГ-35 (Россия).
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